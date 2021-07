Kaio Jorge vuole il Milan: la strategia di Maldini per anticipare il suo arrivo

Prosegue la linea verde del Milan, che ha da tempo messo gli occhi su Kaio Jorge, talento brasiliano inseguito anche dalla Juventus

Kaio Jorge è uno dei talenti brasiliani più ammirati in Europa e anche in Italia, in particolare dal Milan e dalla Juventus. I rossoneri, stando a La Gazzetta dello Sport, avrebbero convinto l’attaccante del Santos e il suo agente Bertolucci. Il contratto del classe 2002 scade il 31 dicembre 2021, ma Maldini vorrebbe anticipare il suo arrivo per averlo a disposizione da inizio campionato.

Il dirigente del Milan potrebbe versare un indennizzo per convincere il Santos. La richiesta del club brasiliano è molto alta, circa 10 milioni di euro, come riportano i media sudamericani, ma la fumata bianca potrebbe arrivare anche ad una cifra più bassa. Kaio Jorge sta collezionando prestazioni di alto livello anche in Copa Libertadores dove non fa altro che fare gol.

Una punta alla “Firmino”, piccolo e molto tecnico, capace di fare gol e giocare per la squadra. Può giocare anche sa seconda punta, anche se il suo istinto da finalizzatore prevale. Il Milan vorrebbe chiudere velocemente l’operazione per evitare che il vento cambi, una costante del calciomercato. Con Kaio Jorge, Pioli avrebbe a disposizione cinque punte, considerando anche Rebic oltre Ibrahimovic, Leao e Giroud.