Freedom Day: In UK via mascherine e restrizioni

In Inghilterra è tempo di Freedom Day. La giornata della libertà da mascherine e restrizioni anti-Covid. Dalla mezzanotte di oggi si festeggia, nonostante la curva dei contagi sia tornata a salire

Dalla mezzanotte di oggi in Inghilterra sono state revocate quasi tutte le restrizioni anti-Covid. Si festeggia il Freedom Day, il giorno della libertà dalle mascherine e altre privazioni legate alla pandemia. Il clima di festa impazza, nonostante la curva dei contagi sia tornata a salire.

In Inghilterra è quindi tempo di Freedom Day. Club e locali lavorano a pieno regime, riaprono auditorium e stadi e non ci sono limiti al numero di ingressi o imposizioni di orari. Tutto è come se non ci fosse alcuna emergenza sanitaria.

Oggi in Inghilterra non è obbligatorio indossare la mascherina nemmeno su trasporti pubblici o all’interno di negozi e centri commerciali. Un atteggiamento quello degli inglese che preoccupa non solo i politici, ma soprattutto il personale sanitario.

Sui social c’è chi parla di iniziativa ”criminale” e chi di giorno della ”resa” invece che di libertà. Il premier Boris Johnson, costretto all’isolamento dopo essere entrato in contatto con il ministro della Salute Sajid Javid risultato positivo, ha mantenuto il piano previsto ma ha esortato gli inglesi a restare prudenti.

Neil Ferguson, scienziato dell’Imperial College di Londra, frena e avverte la popolazione britannica. Per la nazione è “quasi inevitabile” raggiungere i 100 mila casi al giorno e mille ricoveri perché la variante Delta è fuori controllo.

Freedom Day a parte, il Covid ha ucciso più di 129.000 persone nel Regno Unito che ad oggi resta il paese è più colpito in Europa per numero di casi. Tra i nuovi contagiati c’è anche il ministro della Salute, Sajid Javid. Forse troppo presto festeggiare la fine della pandemia, infatti il Paese ha registrato 48.161 casi e 25 decessi nelle ultime 24 ore, secondo i dati del bollettino ufficiale.