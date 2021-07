Grease: la Paramount+ ordina il prequel “Rise of the Pink Ladies”

In arrivo su Paramount+, il prequel di Grease incentrato sulla nascita delle Pink Ladies, il gruppo formato da Rizzo, Marty, Frenchy e Jan

E’ stato confermato che l’attesissimo prequel di Grease, l’iconico film cult degli anni ’70 con Olivia Newton-John e John Travolta , vedrà finalmente la luce.

Grease: Rise of the Pink Ladies sarà sviluppato sotto forma di serie tv da 10 episodi, ambientata circa quattro anni prima delle vicende che ha visto coinvolti, nelle vesti di protagonisti, Sandy Olsson e Danny Zuko. Come si può già intuire dal titolo, la storia racconterà delle origini delle Pink Ladies, il gruppo formato da Rizzo, Marty, Frenchy e Jan che, nel film originale, accolsero subito Sandy all’interno della loro sorellanza, non appena la ragazza arrivò alla Rydell High School, duettando con lei una delle canzoni più celebri del musical, Summer Nights.

Dopo una prima ipotesi che prevedeva il coinvolgimento della HBO MAX, sembra che a prendere in mano le redini del progetto sia stato il servizio streaming, Paramount+. Grease: Rise of the Pink Ladies è stata la prima serie di Nicole Clemens, la nuova presidentessa del network, nominata in seguito a una cambio di gestazione.

Di seguito, ecco la sinossi ufficiale:. “Ambientata quattro anni prima dell’originale Greace, prima che il rock ‘n’ roll regnasse e che i Thunderbirds fossero i ragazzi più fichi della Rydell High, Rise of the Pink Ladies racconta di quattro ragazze stufe ed emarginate che osano divertirsi alle proprie condizioni, scatenando un “panico morale” che cambierà la scuola per sempre“.

La sceneggiatura sarà a cura di Annabel Oakes, già dalla sceneggiatrice della dramedy Atypical, disponibile su Netflix. Non sono state rilasciate al momento ulteriori informazioni, anche se sembra quasi scontato- se non altro per aumentare l’effetto nostalgia- prevedere che la serie sarà un musical a tutti gli effetti.