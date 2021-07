A sei anni di distanza torna il Trofeo Berlusconi, con due nuove protagoniste pronte a sfidarsi e divertire

Il Trofeo Berlusconi tornerà a far compagnia gli amanti del calcio romantico. Una serata all’insegna dello sport con protagoniste Monza e Juventus, che scenderanno in campo il 31 luglio allo stadio Brianteo e non al Giuseppe Meazza, come di consueto. Per la prima volta il Milan non sarà protagonista di questa classica. Questo è quanto riportato da Tuttosport.

Dopo ben sei anni di distanza sarà Agnelli a stringere la mano a Berlusconi. Sarà la prima uscita per i bianconeri, che non giocherà più contro il Milan il 24 luglio, per cercare di continuare al meglio la preparazione e non affrontare subito un avversario di livello nella prima amichevole. Dal 1991 al 2015 il Trofeo Berlusconi ha sempre portato davanti il televisori tantissimi tifosi, nonostante la serata estiva. Ancora non è stato definito un orario ufficiale, ma presumibilmente si giocherà la sera.

Il Monza è pronto ad iniziare con il botto la prossima stagione, cercando di centrare l’obiettivo Serie A sfuggito nella scorsa stagione. Il nuovo allenatore Giovanni Stroppa avrà un organico di livello e tutte le carte in regola per realizzare il sogno di Berlusconi e Galliani.