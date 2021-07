Marco Maddaloni nel cast di “Uno Weekend”

Marco Maddaloni, judoka ed ex naufrago dell’Isola dei Famosi, cura ogni sabato mattina una rubrica sportiva per “Uno Weekend”

Dopo aver vinto “Pechino Express” e “l’Isola dei Famosi”, Marco Maddaloni torna in tv con uno spazio tutto suo: ogni sabato mattina, infatti, sulla prima rete del servizio pubblico italiano, cura una rubrica sportiva all’interno della trasmissione “Uno Weekend”, condotta da Anna Falchi e Beppe Convertini.

Nel corso di “Uno Weekend” Maddaloni tratta, forte dell’esperienza acquisita sul campo senza mai scendere a compromessi, di agonismo, salute e benessere: un primo passo, questo, che potrebbe rendere il judoka uno dei volti della nuova tv italiana.

In attesa che avvenga il tanto sospirato ricambio generazionale, i magazine più importanti del nostro Paese non sono rimasti indifferenti al fascino di Maddaloni, a cui concorrono la sua assoluta spontaneità, il suo spirito di sacrificio ed il carattere vulcanico che lo spinge a sperimentare se stesso in vesti sempre nuove. Ogni volta un successo, che Maddaloni, attaccatissimo alla sua famiglia, non lesina mai di condividere con chi gli è rimasto sempre accanto nei saliscendi della vita, tra grandi emozioni e momenti bui.

Egli (gestito da Alex Pacifico Management) a proposito dei record che per indole è abituato ad infrangere, è ad oggi, per esempio, l’unico sportivo italiano che sia apparso sulla copertina della prestigiosa rivista For Men.