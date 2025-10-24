24 Ottobre 2025 - 09:30

Oroscopo Branko oggi, 24 ottobre 2025: Capricorno, tenacia e concentrazione

Leone, Vergine, Scorpione e Capricorno oggi risultano più incisivi e determinati

L’oroscopo di Branko per oggi, Ottobre 24 2025

Ariete

Giornata dinamica: l’energia sarà contagiosa e potrà aiutarti a sbloccare progetti accantonati.

Toro

Si apre un’ottima occasione per consolidare rapporti importanti, sia in amore sia sul lavoro.

Gemelli

Momento ricco di intuizioni: è il momento giusto per affrontare questioni rimaste in sospeso, specialmente nel lavoro. Il dialogo sarà fondamentale.

Cancro

Sentimenti profondi in vista: maggior sensibilità e creatività. In amore si potrebbero vivere momenti importanti.

Leone

Nonostante alcune situazioni complicate, hai il fascino per chiarire i malintesi. Sul lavoro serve concentrazione: agisci con priorità.

Vergine

Ottimo giorno per riorganizzare le priorità. In amore, momenti di tenerezza rafforzano i legami esistenti.

Bilancia

Il dialogo aperto dei giorni precedenti porta chiarimenti costruttivi. Energia favorevole sia in amore che sul lavoro.

Scorpione

Forte spinta all’azione: i rapporti stabili si consolidano, i nuovi legami richiedono attenzione. Sul lavoro grande determinazione.

Sagittario

Voglia di novità e leggerezza nel segno. In amore momenti spontanei; sul lavoro idee che emergono se resti concreto.

Capricorno

Più impegni del solito: in amore è utile ascoltare, nel lavoro la costanza paga. Sei più forte di quanto pensi.

Acquario

Gesti inaspettati e intuizioni creative sul lavoro sono al centro. In amore, una dolcezza che fa la differenza.

Pesci

Comprensione e dolcezza in prima linea: i rapporti si rafforzano. Sul lavoro, affidati ai consigli e collabora bene.