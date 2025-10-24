Oroscopo Branko oggi, 24 ottobre 2025: Capricorno, tenacia e concentrazione
Leone, Vergine, Scorpione e Capricorno oggi risultano più incisivi e determinati
L’oroscopo di Branko per oggi, Ottobre 24 2025
Ariete
Giornata dinamica: l’energia sarà contagiosa e potrà aiutarti a sbloccare progetti accantonati.
Toro
Si apre un’ottima occasione per consolidare rapporti importanti, sia in amore sia sul lavoro.
Gemelli
Momento ricco di intuizioni: è il momento giusto per affrontare questioni rimaste in sospeso, specialmente nel lavoro. Il dialogo sarà fondamentale.
Cancro
Sentimenti profondi in vista: maggior sensibilità e creatività. In amore si potrebbero vivere momenti importanti.
Leone
Nonostante alcune situazioni complicate, hai il fascino per chiarire i malintesi. Sul lavoro serve concentrazione: agisci con priorità.
Vergine
Ottimo giorno per riorganizzare le priorità. In amore, momenti di tenerezza rafforzano i legami esistenti.
Bilancia
Il dialogo aperto dei giorni precedenti porta chiarimenti costruttivi. Energia favorevole sia in amore che sul lavoro.
Scorpione
Forte spinta all’azione: i rapporti stabili si consolidano, i nuovi legami richiedono attenzione. Sul lavoro grande determinazione.
Sagittario
Voglia di novità e leggerezza nel segno. In amore momenti spontanei; sul lavoro idee che emergono se resti concreto.
Capricorno
Più impegni del solito: in amore è utile ascoltare, nel lavoro la costanza paga. Sei più forte di quanto pensi.
Acquario
Gesti inaspettati e intuizioni creative sul lavoro sono al centro. In amore, una dolcezza che fa la differenza.
Pesci
Comprensione e dolcezza in prima linea: i rapporti si rafforzano. Sul lavoro, affidati ai consigli e collabora bene.