Salerno, “Ritorno ai Mercanti – Uno sguardo sull’arte”

di Redazione ZON

Terza edizione

Martedì 28 ottobre 2025, alle ore 10.30, presso la Sala Giunta del Comune di Salerno, sarà presentata ufficialmente la III edizione di “Ritorno ai Mercanti”, la manifestazione ideata e organizzata dalla CLAAI di Salerno, cofinanziata dalla Camera di Commercio di Salerno, la Regione Campania e la Scabec, in collaborazione con l’azienda ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona, la Provincia di Salerno, il Comune di Salerno e l’Istituto Professionale F. Trani – Convitto Nazionale Tasso e il Liceo Artistico Sabatini-Menna di Salerno.

“Uno sguardo sull’arte”, questo il sottotitolo della manifestazione che per tutti i sabati e le domeniche di novembre, dal 8 al 30 novembre 2025 proporrà un ricco cartellone presso l’Arco Catalano, in via Mercanti, a Salerno, messo a disposizione dalla Provincia di Salerno. Ci sarà spazio per il teatro, le mostre, la musica. Il tutto per valorizzare l’arte e l’artigianato con protagonisti i giovani studenti delle scuole del territorio.

Alla conferenza stampa interverranno, tra gli altri: Vincenzo Napoli, Sindaco di Salerno; Alessandro Ferrara, assessore alla Attività Produttive del Comune di Salerno; Francesco Morra, consigliere della Provincia di Salerno con delega alla Cultura; Matteo Caputo, Presidente di Claai Salerno; Giuseppe Gallo, vice-presidente della Camera di Commercio di Salerno; Brunella Caputo, attrice e regista, che ha curato il programma artistico; Renata Florimonte, Dirigente Scolastico del Liceo Sabatini-Menna; Mascia Milito, docente del corso Industria e Artigianato per il made in Italy dell’istituto professionale F. Trani – Convitto Nazionale Tasso.