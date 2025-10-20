Salerno, In Vino Civitas 2025

di Redazione ZON

Un circuito virtuoso tra città della carta e città del vino

L’ipotesi di gemellaggio è scaturita durante il confronto promosso nell’ambito della seconda giornata di In Vino Civitas da Comieco. Il Consorzio di carta e cartone, rappresentato dalla vicepresidente Carlotta De Iuuliis, ha presentato ai produttori di vino presenti al Salone del Vino di Salerno il volume “Ricette di carta”, che coniuga sostenibilità ambientale e gastronomia, a dimostrazione che non c’è ambito nel quale non si possa dare un contributo alla salvaguardia dell’ambiente.

Un evento sostenibile grazie a Salerno Pulita

In Vino Civitas si è fregiato anche del titolo di evento sostenibile grazie alla collaborazione con Salerno Pulita. I visitatori del Salone sono stati invitati a praticare la raccolta differenziata, nella città che nel 2024 si è fregiata del titolo di “capitale della carta” e che, come hanno ricordato l’assessore all’ambiente Massimiliano Natella e l’amministratore unico di Salerno Pulita Vincenzo Bennet, continua il suo percorso virtuoso nel circuito che unisce tutte le capitali della carta scelte da Comieco.

Buyer internazionali e promozione del territorio

La città è stata particolarmente apprezzata anche dagli 11 buyers internazionali che, con il supporto di CNA Internazionale e accompagnati dal presidente provinciale Antonio Citro e dalla direttrice di CNA Salerno Simona Paolillo, sono arrivati da Germania, Inghilterra, USA, Corea del Sud, Croazia e Ungheria, nell’ambito del progetto OpportunItaly sostenuto dal Ministero degli Affari Esteri e dall’ITA – Italian Trade Agency.

Dopo una prima degustazione dei vini della cantina di Lucio Ercolino – Vinosia presso Botteghelle65, i buyers hanno visitato anche le aziende di Fontanavecchia nel beneventano e le cantine di Marisa Cuomo a Furore.

Ingresso gratuito per gli operatori del settore

In quella giornata è previsto l’ingresso omaggio per tutti gli operatori del settore. “Vogliamo ricordare che nella terza ed ultima giornata, il Salone del Vino e le 500 etichette portate in degustazione dai produttori provenienti da tutta Italia saranno a disposizione degli operatori del settore che potranno gratuitamente accedere al salone e incontrare le cantine per avviare e confrontare su scambi commerciali – ha ricordato il presidente dell’associazione Createam, Sergio Casola – dopo aver esaltato il vino come prodotto da gustare e culturale, è il momento di farne un traino commerciale ed economico.”

Presenze istituzionali e sinergie territoriali

Il mondo istituzionale non ha fatto mancare il suo supporto e la sua presenza al Salone del Vino. Dopo il consigliere regionale Franco Picarone, che ha partecipato al taglio del nastro, domenica tra gli stand è arrivato anche il consigliere regionale Luca Cascone, che ha valorizzato l’operazione di marketing territoriale mettendo in sinergia l’aeroporto con il salone, concedendo l’ingresso gratuito a chi è giunto a Salerno in aereo.

A rappresentare il Comune di Salerno erano presenti Ermanno Guerra e l’assessore al turismo Alessandro Ferrara. Tra le etichette anche l’assessore alle politiche sociali Paola De Roberto, mentre per l’amministrazione provinciale, di ritorno da New York, il sindaco di Pellezzano e presidente facente funzione di ANCI Campania Francesco Morra.