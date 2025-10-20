Fisciano e Calvanico insieme per la sicurezza stradale

di Redazione ZON

Presentato il progetto da 3 milioni di euro finanziato dalla Regione Campania

È stato presentato ufficialmente questa mattina, presso l’Aula Consiliare del Comune di Fisciano, il progetto di riammagliamento e messa in sicurezza della rete viaria intercomunale tra Fisciano e Calvanico, finanziato dalla Regione Campania con un contributo complessivo di 3 milioni di euro.

L’intervento nasce dalla sinergia tra le due amministrazioni comunali e si inserisce nel piano regionale per il miglioramento della viabilità secondaria, attraverso un bando dedicato a sostenere i territori con interventi strategici per la mobilità e la sicurezza.

Alla conferenza stampa erano presenti: Vincenzo Sessa, Sindaco di Fisciano; Francesco Gismondi, Vice Sindaco di Calvanico; Domenico Landi, Consigliere delegato ai Lavori Pubblici; l’Ing. Michele Citro, Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Fisciano; e l’On. Luca Cascone, Presidente della IV Commissione Trasporti della Regione Campania.

Le dichiarazioni

Vincenzo Sessa – Sindaco di Fisciano

«Un’opera strategica e fondamentale che il nostro territorio attendeva da oltre quarant’anni. Grazie al finanziamento regionale e alla collaborazione con il Comune di Calvanico, potremo finalmente realizzare un collegamento viario che darà respiro alle nostre frazioni alte – da Carpineto a Settembrini, Pizzolano e Villa – e collegherà in maniera più rapida l’Università di Salerno con Calvanico. È un altro tassello che si aggiunge al percorso della nostra amministrazione, che punta a non lasciare indietro nessuno».

On. Luca Cascone – Regione Campania

«Questo progetto ha una valenza strategica, perché da anni si attendeva un’alternativa efficace per raggiungere l’autostrada dalle frazioni alte. Intervenire sulla viabilità è una priorità della Regione, che ha investito risorse importanti per sostenere i Comuni in difficoltà. Fisciano e Calvanico rientrano nella seconda tornata di assegnazioni, e già entro la fine dell’anno potranno andare in gara. Il nostro obiettivo è migliorare la qualità della vita con interventi mirati e concreti».

Francesco Gismondi – Vice Sindaco di Calvanico

«È un giorno importante per le nostre comunità. Questo progetto migliorerà la sicurezza e offrirà vie di fuga strategiche per Fisciano e Calvanico, soprattutto nei tratti collinari soggetti a criticità idrogeologiche. Canalizzare le acque piovane e rendere percorribili le strade in ogni condizione significa tutelare la vivibilità e prevenire emergenze. La collaborazione tra Comuni, Regione e uffici tecnici è stata fondamentale per ottenere questo risultato».

Michele Citro – Responsabile Ufficio Tecnico Comune di Fisciano

«Il progetto prevede la realizzazione di un collegamento tra Pizzolano e Calvanico con interventi di messa in sicurezza e regimentazione delle acque. Saranno rifatti manto stradale e segnaletica, installate nuove barriere e ampliata la carreggiata in tratti strategici. Un’opera pensata per una viabilità più sicura, efficiente e sostenibile».

Domenico Landi – Consigliere Comunale di Fisciano

«Presentiamo oggi un intervento fondamentale che non solo collega frazioni come Villa e Pizzolano all’Università e all’asse Salerno–Avellino, ma rappresenta anche un biglietto da visita per il nostro territorio. Ringrazio la Regione Campania e l’On. Cascone per il costante supporto. Questo è solo uno dei tanti progetti in cantiere: nei prossimi mesi concluderemo anche interventi per la sicurezza pedonale nelle frazioni, sempre con l’obiettivo di rendere Fisciano più sicura e vivibile».

Il progetto rientra tra i primi 150 finanziati nell’ambito del “Bando Strade”, approvato dalla Regione Campania nel dicembre 2024, e rappresenta un tassello fondamentale per la modernizzazione e la sicurezza dell’intero sistema viario della Valle dell’Irno.