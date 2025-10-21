Incidente sul lavoro a Salerno: crolla una scala in un condominio di piazza Ippolito di Pastina, due operai feriti

di Redazione ZON

Momenti di paura ieri pomeriggio a Salerno e Provincia, in un condominio di piazza Ippolito di Pastina, dove si è verificato un grave incidente sul lavoro durante alcuni interventi di manutenzione all'interno dello stabile.

Secondo quanto riportato da LiraTv, due operai impegnati nei lavori sarebbero rimasti feriti in seguito al crollo parziale di una scala interna. La struttura ha improvvisamente ceduto mentre gli uomini si trovavano su uno dei pianerottoli, facendoli precipitare nel vuoto per alcuni metri.

I soccorsi e le condizioni dei feriti

Immediato l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunti in pochi minuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure ai due lavoratori prima di trasportarli d’urgenza all’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno.

Secondo le prime informazioni, uno dei due operai verserebbe in gravi condizioni, mentre il collega ha riportato lesioni più lievi ma comunque significative.

Le autorità sanitarie stanno monitorando costantemente le condizioni del ferito più grave, che sarebbe stato sottoposto a diversi accertamenti clinici per valutare l’entità del trauma riportato nella caduta.

Vigili del Fuoco in azione per tutta la notte

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Salerno, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’intera area e a verificare la stabilità della struttura.

Grazie al loro tempestivo intervento è stato evitato lo sgombero delle quindici famiglie che risiedono nel condominio, nonostante i timori iniziali legati alla tenuta della scala e di alcune parti interne dello stabile.

I caschi rossi hanno inoltre fornito assistenza ai residenti per tutta la notte, garantendo l’accesso controllato agli appartamenti e monitorando la situazione fino al completo ripristino della sicurezza.

Indagini in corso

Sull’episodio sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine per chiarire la dinamica esatta dell’incidente.

Saranno ora le indagini a stabilire le cause del cedimento: non si esclude un cedimento strutturale legato all’usura o a un errore durante i lavori di ristrutturazione.

Le autorità competenti hanno disposto il sequestro dell’area interessata per consentire ai tecnici di effettuare le verifiche statiche e raccogliere elementi utili alla ricostruzione dell’accaduto.

La paura dei residenti

Molti abitanti del condominio, ancora sotto shock, hanno raccontato di aver sentito un forte boato seguito da urla, prima dell’arrivo dei soccorsi.

«Abbiamo pensato fosse un terremoto», ha raccontato una residente, «poi abbiamo visto la polvere e capito che qualcosa era crollato dentro il palazzo».

L’intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso di scongiurare il peggio, ma la paura tra i condomini resta alta, in attesa degli esiti dei controlli di sicurezza strutturale.