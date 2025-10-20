Salerno e Provincia, meteo della settimana

di Redazione ZON

Un nuovo peggioramento del tempo si profila per l’inizio della settimana a causa dell’arrivo di una perturbazione atlantica. Sulla città di Salerno condizioni nel complesso soleggiate nella giornata di lunedì con pochi annuvolamenti. Nubi in aumento da martedì mattina e rovesci, occasionalmente temporaleschi da martedì pomeriggio che si protrarranno con intermittenza fino a sera. Mercoledì sarà una giornata caratterizzata da una certa variabilità ma i fenomeni saranno occasionali e avremo anche ampie schiarite. Nubi alternate a schiarite anche giovedì e venerdì ma con pochi fenomeni e il weekend promette condizioni migliori.

Le temperature non subiranno grandi variazioni a inizio settimana poi saranno in leggero aumento. Massime intorno ai 21/22°C. Venti in rinforzo di Libeccio con mari fino a mossi o molto mossi.