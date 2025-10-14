Salerno, al tempio di Pomona In Vino Civitas: il vino fa bene al territorio

di Redazione ZON

Le porte del tempio di Pomona sono pronte a spalancarsi, per accogliere la manifestazione più importante dedicata al vino promossa nella città di Salerno dall’associazione Createam in collaborazione con CNA Salerno e con la Camera di Commercio.

Dalle 16 del 18 ottobre il via ufficiale ad In Vino Civitas, nella nuova location scelta per la nona edizione che offre la degustazione di oltre 500 etichette provenienti dalle aziende vitivinicole italiane più importanti.

Resta uguale la formula: un unico tagliando d’ingresso per infiniti assaggi ed in regalo anche il calice e la tasca porta bicchiere. Per la prima volta l’iniziativa viene ospitata all’interno del centro storico di Salerno, che si è preparato al salone del vino con un percorso degustativo che ha esaltato l’eccellenza del territorio, coinvolgendo i ristoratori salernitani che ogni sera hanno ospitato momenti di promozione.

L’azione di marketing territoriale, già avviata con Via col Vino — mostra diffusa di artigianato promossa da CNA nelle botteghe di via Duomo e dai ristoratori a porte aperte — ha coinvolto anche i Giardini della Minerva con l’associazione Erchemperto.

Chi presenterà il biglietto d’ingresso acquistato per In Vino Civitas avrà diritto, domenica e lunedì, ad uno sconto per visitare i Giardini della Minerva.

Domenica mattina, 19 ottobre, per i produttori salernitani, promossa da Duomo Travel, si svolgerà una visita guidata nel Duomo di Salerno e alla scoperta di altre bellezze della città. Anche in questo caso ci saranno posti gratuiti a disposizione dei visitatori di In Vino Civitas (fino ad esaurimento posti).

Come lo scorso anno si rinnova l’accordo con Gesac, la società che gestisce l’aeroporto di Salerno. Sul proprio sito e all’interno dello scalo, Gesac sta promuovendo l’iniziativa “In Vino Civitas mette le ali”, che prevede l’ingresso gratis al salone del vino ai viaggiatori che presenteranno la carta d’imbarco, dimostrando di essere giunti a Salerno in aereo dal 12 al 18 ottobre.

Arrivano invece da Germania, Inghilterra, USA, Corea del Sud, Croazia e Ungheria gli undici buyers che partecipano all’incoming curato da CNA Salerno con il supporto di CNA Internazionale, nell’ambito del progetto OpportunItaly sostenuto dal Ministero Affari Esteri e ITA – Italian Trade Agency.

I buyers saranno presenti al Salone sin dall’inaugurazione. Il sabato sera ceneranno presso il ristorante Botteghelle65 per una prima degustazione dei vini della cantina di Lucio Ercolino – Vinosia e per vivere l’esperienza di un percorso culinario ispirato alla tradizione salernitana.

Lunedì 20 ottobre visiteranno le aziende di Fontanavecchia nel beneventano (Torrefusco) e Vinosia in Irpinia (Paternopoli), per poi incontrare gli operatori presenti nei B2B. In quella giornata è previsto l’ingresso omaggio per tutti gli operatori del settore.

Sono invece a cura di AIS Salerno le quattro Masterclass in programma il sabato e la domenica (orari 18:30 e 20:00), ancora con pochi posti disponibili.

Durante le tre giornate non mancheranno momenti di riflessione sull’uso consapevole delle bevande alcoliche con il contributo del comandante della Polizia Stradale di Salerno Stefano Macarra e della dottoressa Antonietta Grandinetti, alla guida del Dipartimento dell’ASL contro le dipendenze.

A cura di CNA anche una riflessione sul settore agroalimentare con la presidente Francesca Petrini e le statistiche Ismea a cura di Valeria Baranello.

Nella mattinata di domenica 19 ottobre, in collaborazione con Comieco, alle ore 10 si parlerà di “Ricette di carta: riciclo e sostenibilità attraverso il linguaggio della gastronomia”. Salerno, capitale della carta, si siede nel Salotto del Vino per discutere di sostenibilità ambientale con la partecipazione del direttore di Comieco, Carlo Montalbetti.

Ci sarà poi anche un momento artistico con l’inaugurazione di una performance live a cura di Smyb dell’artista Nutty Trapaning, la presentazione ufficiale della nuova guida Decanto e due premi EccellenSA a due speciali produttori che hanno investito nel sociale.