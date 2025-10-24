Mercato San Severino, musica caraibica con Maurizio Bollo

di Redazione ZON

Torna il “Martedì Latino” con ingresso libero al Bar Mediterraneo: Mercato San Severino diventa “capitale” della musica caraibica con Maurizio Bollo

Torna il “Martedì Latino” al Bar Mediterraneo, l’appuntamento settimanale dedicato agli appassionati di musica e balli caraibici. Dopo il successo delle prime due serate, l’iniziativa si svolgerà anche martedì prossimo, 28 ottobre, a partire dalle 21, con ingresso gratuito per tutti.

La serata proporrà un repertorio di salsa, bachata e kizomba, coinvolgendo sia i ballerini più esperti sia chi desidera avvicinarsi per la prima volta a questi ritmi.

L’evento è organizzato da Latin Vibes Events, realtà attiva nella promozione di serate a tema latino, con l’obiettivo di diffondere la cultura e la passione per la musica caraibica.

“Abbiamo voluto creare un appuntamento fisso per tutti gli amanti della musica latina in provincia di Salerno e non solo – spiega Maurizio Bollo, direttore artistico della serata di Mercato San Severino -. Il “Martedì Latino” è un’occasione per divertirsi in un ambiente sicuro e accogliente, dove tutti possono ballare liberamente. La nostra serata sta diventando un punto di riferimento per la Campania. A dimostrarlo sono le tante persone che arrivano non solo da tutto il Salernitano”.

Per chi desidera partecipare senza pensieri, sarà ancora attivo il servizio “Latin Taxi”, che permette di raggiungere il locale di Mercato San Severino e tornare a casa in totale sicurezza. In questo modo, gli ospiti potranno godersi la serata senza preoccuparsi della guida, immergendosi completamente nella musica e nella danza.

L’appuntamento con il “Martedì Latino” è ormai confermato ogni settimana: il Bar Mediterraneo, in via Spiano a Mercato San Severino – a poca distanza dallo svincolo autostradale dell’A30 -, si trasforma in un punto di riferimento per chi vuole trascorrere una serata all’insegna del divertimento, dei ritmi caraibici e della socialità.