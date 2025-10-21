Tendenze dell’industria dell’intrattenimento e dello streaming nei media e nella società

di Redazione ZON

Streaming, community online, realtà aumentata, eventi reinventati, campagne di promozione che spingono il pubblico a cambiare gusti, o almeno ad aggiornare le proprie aspettative.

Contenuti audiovisivi, esperienze dal vivo, interazioni digitali—questi elementi si mescolano ormai quasi senza confini nella vita degli italiani.

È difficile stabilire da quando le cose abbiano iniziato a cambiare con questo ritmo, ma secondo Socialwalls (guardando i dati, almeno), il 2025 sembra segnare un altro salto: tutto pare ruotare attorno a una spinta verso il digitale, il desiderio di esperienze più personali e una sensibilità nuova per le diversità.

Ormai è quasi impossibile ignorare il sorpasso delle piattaforme digitali sui vecchi media—se ne parla molto, i numeri paiono sostenerlo. E non si tratta solo di cinema o musica: anche gioco online, live streaming e, beh, persino la cultura del casino online entrano nel flusso, portando con sé nuovi modelli di business, modi di comunicare e prodotti che, a quanto pare, funzionano su scala globale.

Il dominio dello streaming e dove ci sta portando la tecnologia

A dire il vero, sarebbe difficile negare che streaming video e musicale abbiano preso terreno—chi resiste ormai ai servizi on demand? Nel 2023, riferisce DoisZ, il mercato globale dello streaming video ha superato i 50 miliardi di dollari; le proiezioni per il 2025 oscillano tra quasi 100 miliardi e, se ci si può fidare delle stime, più di un miliardo di sottoscrizioni attive.

Piattaforme come Netflix, Disney+ o perfino titoli ispirati al mondo del Casino puntano molto su contenuti originali, mettendo una certa distanza, che tende ad aumentare, rispetto ai player tradizionali.

La situazione musicale segue una scia simile: download e streaming hanno lasciato ben poco spazio ai supporti fisici. Spotify, Apple Music—sono diventati punti fermi, forse addirittura ineludibili. Non si compra più un album? Si accede, si salta da un contenuto all’altro, si paga per un ingresso illimitato.

Smart TV, speaker vocali, smartphone… questi dispositivi alimentano una modalità “on demand” che, francamente, cancella i vecchi palinsesti e le restrizioni geografiche. Più che uno strumento, la tecnologia diventa una specie di cifra personale nel modo in cui si consuma cultura.

Esperienze modellate e nuovi spazi collettivi (più o meno)

Oggi come oggi, intrattenimento significa scegliere su misura—per quanto la personalizzazione sia davvero totale resta da vedere, ma l’impressione è che ci si avvicini parecchio. Intelligenza artificiale, analisi dei dati: strumenti che guidano suggerimenti, offerte, playlist, giochi, eventi.

Ogni utente viene seguito nella sua avventura digitale: playlist, giochi, proposte di eventi, perfino le partite al casino online si plasmano sulle preferenze e sulle abitudini di ciascuno. Socialwalls parla addirittura dell’80% di eventi e contenuti digitali già nel 2024, che includono forme di iper-personalizzazione—numeri che fanno riflettere, anche se una quota di hype è sempre possibile.

Ne deriva un ambiente dove le piattaforme non sono più solo veicoli: diventano ecosistemi, paesaggi dove l’esperienza cambia di continuo. Quanto alla dimensione social, questa non pare perdere centralità: forum, chat, video in diretta, influencer, community diventano ciò che fa restare le persone.

Il coinvolgimento passa da passivo ad attivo: podcast, live streaming sui giochi, niente più separazione netta tra chi guarda e chi crea. Forse proprio da qui arriva quella sensazione di appartenenza che, in qualche modo, supera sia le fasce d’età sia i confini tradizionali.

Realtà virtuale, aumentata, eventi ibridi e linguaggi in trasformazione

Negli ultimi tempi, realtà virtuale e aumentata smettono di essere solo una novità per addetti ai lavori. Iniziano a essere ingredienti ricorrenti—nei festival, in qualche mostra, persino in spettacoli e prodotti editoriali, già si nota una certa presenza. Per l’AR, succede che il digitale si sovrappone al reale: capita di assistere a concerti comodamente in salotto o di sperimentare giochi durante un evento sportivo senza lasciare il proprio posto.

Con la VR, invece, si entra in ambienti immersivi, usati sia per promuovere film e videogiochi sia per l’arte. Interessante anche la crescita degli eventi “ibridi”: concerti sia in streaming sia dal vivo, conferenze che si possono seguire praticamente ovunque, e un aumento di occasioni per creare reti professionali senza dover per forza viaggiare.

Secondo Timely, circa il 65% dei grandi eventi del 2025 dovrebbe offrire sia la partecipazione fisica sia quella digitale. Non è sempre chiaro quale sia la soluzione ideale, ma le piattaforme sembrano spingere forte su funzioni extra—chat, sondaggi, incontri riservati—alimentando nuove reti e magari opportunità impreviste.

Pubblicità digitale, diversità e cambiamenti nei modelli di business

Su un altro fronte, pubblicità e promozione si trasferiscono sempre più verso i canali online. Pare che il 60% della spesa mondiale nel 2025 corra tra social e web—percentuali che cambiano di continuo, ma il trend è quello. Targeting, campagne pensate su misura, influencer: tutto questo ridefinisce (o almeno prova a ridefinire) il rapporto tra brand, artisti e chi guarda o ascolta.

I modelli di business non sono fissi: si passa dagli abbonamenti ai micropagamenti, e le entrate pubblicitarie si basano su contenuti spesso creati ad hoc. Spocket, per dire, riporta la crescita di format nuovi: video low-cost per social, filoni virali, eventi live che si trasformano in prodotti multimediali dopo il momento clou.

Tuttavia la trasformazione non è (o non sarebbe) solo tecnica: la produzione e la progettazione dei format riflettono un’attenzione diversa verso inclusione e diversità. Si moltiplicano festival e prodotti pensati per target diversi; quanto ai risultati, forse li vedremo meglio strada facendo—ma la scoperta di nuovi talenti prende slancio proprio da queste aperture.

Così le barriere di un tempo si allentano e, chissà, si affacciano possibilità creative e commerciali non scontate. Una società più variegata trova voce e stimoli nei nuovi linguaggi dell’intrattenimento.

On line, la responsabilità non è accessorio

Le opportunità offerte da esperienze immersive, giochi virtuali, social e streaming sembrano aumentare giorno dopo giorno; allo stesso tempo, però, è impossibile ignorare ciò che comportano sul piano sociale e personale.

Nel contesto dei giochi online e del casino, praticare responsabilità, conoscere i propri limiti e utilizzare strumenti di auto-controllo diventa fondamentale. Si tende a sottovalutare il rischio di eccessi, eppure mantenerne contezza è parte dell’esperienza digitale.

Persino le aziende mostrano (o almeno dichiarano) attenzione, promuovendo scelte più consapevoli. In sostanza, non è poi così scontato che l’intrattenimento digitale debba correre a briglia sciolta: il futuro del settore potrebbe in parte dipendere proprio dalla capacità di tutelare le persone, oltre che dall’innovazione.