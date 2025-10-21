6 strategie di marketing per il tuo nuovo ecommerce

di Redazione ZON

Lanciare il tuo nuovo ecommerce da un lato raccoglie molte sfide, mentre sotto diversi punti di vista, è possibile risolvere tutte le problematiche che si presentano, semplicemente seguendo le strategie più efficaci che dominano l’economia digitale.

Vendere prodotti, beni o servizi online richiede preparazione e devozione, ecco sei strategie semplici ma efficaci per ottimizzare le vendite del tuo nuovo ecommerce.

L’onnipotente mail marketing

Da quando il Web ha acceso la lampadina della digitalizzazione, l’email marketing è stata la prima strategia per vendere online e migliorare il funnel di conversione tra utente e cliente.

Nonostante rappresenti la strategia pubblicitaria più “antica” esistente per il Web, creare una newsletter consente di intrattenere un rapporto di fiducia con i clienti, quindi aggiornarlo con gli sconti, le promozioni e le offerte personalizzate, ma anche lavorare sul ri – engagement dei clienti perduti. Insomma, la tecnologia si evolve, ma l’email marketing resta sempre una strategia di marketing onnipotente e soprattutto affidabile.

L’originalità della SEO

L’ottimizzazione dei motori di ricerca rappresenta il cuore della tua attività online, perché qualsiasi contenuto non deve essere copiato né in parte, né interamente, pena la totale invalidità di qualsiasi testo, video pubblicati.

Basta studiare le parole chiavi giuste da usare e utilizzare Google Trend per agganciarsi alle tendenze giuste e il gioco è fatto, ma se il testo risulta copiato oltre una certa percentuale, Google e gli altri motori di ricerca penalizzano i tuoi contenuti, di conseguenza, non appariranno nelle prime pagine delle ricerche degli utenti.

Social Media e marketing multicanale

Il Social Media Marketing ci offre la possibilità di sponsorizzare e condividere tutti i contenuti relativi alla nostra attività online, sulle pagine aziendali. Già, perché il primo passo è proprio quello di creare una pagina aziendale per sponsorizzare il tuo negozio online.

Fondamentale per la riuscita del tuo ecommerce è l’utilizzo del marketing multicanale, questo significa sincronizzare non solo le pagine Instagram, Facebook, Tik Tok, Thread, X e così via, ma anche la pagina di Youtube e il blog aziendale, in modo da condividere i contenuti sempre su ogni canale e ottenere più visualizzazioni e interazioni. Questa strategia è molto importante per la riuscita della tua attività.

Influencer marketing

Tra le strategie di marketing più efficaci ci sono le sponsorizzazioni con gli influencer, ma stai attento a scegliere i professionisti che lavorano nel settore del tuo brand, in modo da creare una continuità operativa. Per esempio, se vendi prodotti sportivi scegli gli atleti, se vendi cibo o hai un ristorante scegli dei cuochi.

Video Editing e blog specializzati

Questa strategia si aggancia perfettamente al marketing multicanale e al social media marketing, quindi devi fare sempre attenzione alla SEO e promuovere contenuti originali, accattivanti e nuovi. Cura nei dettagli il tuo blog specializzato e interagisci con il tuo pubblico per migliorare la lead.

Feedback e recensioni

Strettamente collegato all’interazione con il tuo pubblico, ci sono le recensioni e anche i feedback, utili non solo per migliorare la fiducia nella tua ecommerce e dunque il funnel di conversione, ma anche per scoprire i punti deboli su cui lavorare e offrire beni, prodotti o servizi sempre migliori.