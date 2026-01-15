15 Gennaio 2026 - 11:01

Le stelle di oggi 15 Gennaio: l’oroscopo di Paolo fox segno per segno

Amore, lavoro e vita quotidiana: cosa dicono le stelle oggi

Oroscopo di oggi Paolo Fox

Le stelle accompagnano anche oggi le scelte di amore, lavoro e vita quotidiana. L’oroscopo di Paolo Fox offre indicazioni utili per interpretare le energie della giornata, tra conferme, cambiamenti e nuove opportunità. Di seguito le previsioni complete, segno per segno.

Ariete
Giornata energica ma un po’ nervosa. Hai voglia di fare e chiarire, ma evita discussioni impulsive. In amore serve più pazienza.

Toro
Stabilità e concretezza in primo piano. Buon momento per lavoro e questioni pratiche. In amore cresce il bisogno di sicurezza e conferme.

Gemelli
Comunicazione protagonista. Ottime occasioni per chiarimenti e nuovi contatti. Attenzione a non promettere più del dovuto.

Cancro
Sensibilità accentuata. Segui l’istinto, ma resta con i piedi per terra sul lavoro. In amore hai bisogno di rassicurazioni.

Leone
Energia in crescita. Giornata positiva per metterti in mostra e portare avanti un progetto. Amore passionale, ma occhio alla gelosia.

Vergine
Serve ordine mentale. Troppe incombenze insieme rischiano di stressarti. In amore contano più i fatti delle parole.

Bilancia
Buon equilibrio generale. Favoriti i rapporti sociali e le collaborazioni. In amore torna l’armonia.

Scorpione
Giornata intensa. Le stelle spingono a fare chiarezza nei rapporti. In amore sei magnetico, ma evita rigidità.

Sagittario
Voglia di movimento e cambiamento. Ottimo momento per progettare il futuro. In amore attenzione alle distrazioni.

Capricorno
Determinazione premiata. Il lavoro richiede impegno ma porta risultati concreti. In amore apriti di più al dialogo.

Acquario
Creatività in primo piano. Idee brillanti e intuizioni utili sul lavoro. In amore serve chiarezza.

Pesci
Intuito forte. Segui le sensazioni nei rapporti personali. Meglio non forzare i tempi.