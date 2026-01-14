14 Gennaio 2026 - 10:28

Le stelle di oggi 14 Gennaio: l’oroscopo di Paolo fox segno per segno

Amore, lavoro e vita quotidiana: cosa dicono le stelle oggi

Oroscopo di oggi Paolo Fox

Le stelle tornano protagoniste anche oggi con le previsioni di Paolo Fox. Tra amore, lavoro e vita quotidiana, l’oroscopo offre indicazioni utili per orientare scelte, emozioni e decisioni della giornata. Ecco le previsioni complete, segno per segno.

Ariete
Energia alta ma nervosismo da gestire. Sul lavoro evita scontri diretti. In amore meglio ascoltare prima di reagire.

Toro
Stabilità in primo piano. Favoriti lavoro e questioni pratiche. In amore cresce il bisogno di certezze e continuità.

Gemelli
Comunicazione al centro. Buon momento per chiarimenti e nuovi contatti. Attenzione alle promesse affrettate.

Cancro
Sensibilità accentuata. Segui l’istinto ma resta concreto, soprattutto sul lavoro. In amore servono conferme.

Leone
Giornata positiva e dinamica. Occasioni da cogliere al volo. Passione in amore, ma evita gelosie inutili.

Vergine
Serve ordine mentale. Troppe incombenze insieme possono stancarti. In amore contano i fatti più delle parole.

Bilancia
Equilibrio ritrovato. Favoriti incontri e collaborazioni. In amore torna l’armonia.

Scorpione
Intensità elevata. È il momento di fare chiarezza. In amore grande magnetismo, ma attenzione ai toni.

Sagittario
Voglia di movimento e cambiamento. Progetti favoriti. In amore evita distrazioni se una storia conta.

Capricorno
Determinazione premiata. Il lavoro richiede impegno ma porta risultati. In amore apriti al dialogo.

Acquario
Creatività in crescita. Idee brillanti sul lavoro. In amore serve chiarezza e coerenza.

Pesci
Intuito forte. Ascolta le sensazioni nei rapporti personali. Meglio non forzare i tempi.