13 Gennaio 2026 - 09:31

Oroscopo di oggi 13 Gennaio 2026: le previsioni di Paolo Fox segno per segno

Amore, lavoro e vita quotidiana: cosa dicono le stelle oggi

Oroscopo di oggi Paolo Fox

Le stelle accompagnano anche oggi le scelte di amore, lavoro e vita quotidiana. L’oroscopo di Paolo Fox offre uno sguardo chiaro sulle energie della giornata, tra conferme, cambiamenti e nuove opportunità. Ecco tutte le previsioni segno per segno.

Ariete
Giornata energica ma un po’ nervosa. Hai voglia di fare e chiarire situazioni rimaste in sospeso, ma evita scontri diretti. In amore serve più pazienza.

Toro
Le stelle favoriscono la stabilità e le scelte concrete. Buon momento per lavoro e questioni pratiche. In amore cresce il bisogno di sicurezza.

Gemelli
Comunicazione protagonista. Ottime occasioni per chiarimenti, contatti e nuove idee. Attenzione solo a non promettere troppo.

Cancro
Sensibilità accentuata. Segui l’istinto ma resta con i piedi per terra, soprattutto sul lavoro. In amore hai bisogno di conferme.

Leone
Energia in crescita. Giornata positiva per metterti in mostra e portare avanti un progetto. Amore passionale, ma occhio alla gelosia.

Vergine
Serve ordine mentale. Troppe cose insieme rischiano di stressarti. In amore contano più i gesti delle parole.

Bilancia
Buon equilibrio generale. Favoriti i rapporti sociali e le collaborazioni. In amore torna l’armonia.

Scorpione
Giornata intensa. Le stelle spingono a fare chiarezza nei rapporti. In amore sei magnetico, ma evita rigidità.

Sagittario
Voglia di movimento e cambiamento. Ottimo momento per progettare il futuro. In amore attenzione alle distrazioni.

Capricorno
Determinazione premiata. Il lavoro richiede impegno ma porta risultati concreti. In amore apriti di più al dialogo.

Acquario
Creatività in primo piano. Idee brillanti e intuizioni utili, soprattutto sul lavoro. In amore serve chiarezza.

Pesci
Intuito forte. Segui le sensazioni, soprattutto nei rapporti personali. Meglio non forzare i tempi.