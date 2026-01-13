Oroscopo di oggi 13 Gennaio 2026: le previsioni di Paolo Fox segno per segno
Amore, lavoro e vita quotidiana: cosa dicono le stelle oggi
Le stelle accompagnano anche oggi le scelte di amore, lavoro e vita quotidiana. L’oroscopo di Paolo Fox offre uno sguardo chiaro sulle energie della giornata, tra conferme, cambiamenti e nuove opportunità. Ecco tutte le previsioni segno per segno.
♈ Ariete
Giornata energica ma un po’ nervosa. Hai voglia di fare e chiarire situazioni rimaste in sospeso, ma evita scontri diretti. In amore serve più pazienza.
♉ Toro
Le stelle favoriscono la stabilità e le scelte concrete. Buon momento per lavoro e questioni pratiche. In amore cresce il bisogno di sicurezza.
♊ Gemelli
Comunicazione protagonista. Ottime occasioni per chiarimenti, contatti e nuove idee. Attenzione solo a non promettere troppo.
♋ Cancro
Sensibilità accentuata. Segui l’istinto ma resta con i piedi per terra, soprattutto sul lavoro. In amore hai bisogno di conferme.
♌ Leone
Energia in crescita. Giornata positiva per metterti in mostra e portare avanti un progetto. Amore passionale, ma occhio alla gelosia.
♍ Vergine
Serve ordine mentale. Troppe cose insieme rischiano di stressarti. In amore contano più i gesti delle parole.
♎ Bilancia
Buon equilibrio generale. Favoriti i rapporti sociali e le collaborazioni. In amore torna l’armonia.
♏ Scorpione
Giornata intensa. Le stelle spingono a fare chiarezza nei rapporti. In amore sei magnetico, ma evita rigidità.
♐ Sagittario
Voglia di movimento e cambiamento. Ottimo momento per progettare il futuro. In amore attenzione alle distrazioni.
♑ Capricorno
Determinazione premiata. Il lavoro richiede impegno ma porta risultati concreti. In amore apriti di più al dialogo.
♒ Acquario
Creatività in primo piano. Idee brillanti e intuizioni utili, soprattutto sul lavoro. In amore serve chiarezza.
♓ Pesci
Intuito forte. Segui le sensazioni, soprattutto nei rapporti personali. Meglio non forzare i tempi.
