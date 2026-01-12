Aeroporto di Salerno, avvio 2026 a ritmo ridotto: voli attivi solo tre giorni a settimana

di Marisa Fava

Come spesso accade nel periodo invernale, la programmazione dei voli risulta ridotta, ma il quadro attuale evidenzia una contrazione più marcata rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Nel gennaio precedente, lo scalo aveva beneficiato di una rete di collegamenti più ampia, tra rotte internazionali, charter turistici e diversi voli nazionali, con buoni livelli di riempimento degli aeromobili.

Operatività limitata nella fase invernale

Dall’inizio dell’anno, alcune compagnie hanno sospeso temporaneamente le operazioni, mentre altre hanno ridotto le frequenze su determinate tratte. Il risultato è una programmazione che vede l’aeroporto operativo solo in alcune giornate della settimana, con un numero contenuto di rotazioni complessive.

Nei fatti, lo scalo resta privo di voli di linea in più giorni consecutivi, concentrando l’attività su appena tre giorni settimanali. Una situazione che incide inevitabilmente su flussi e continuità dei collegamenti.

Segnali in vista dell’estate

Nonostante il rallentamento invernale, iniziano però ad emergere indicazioni più incoraggianti guardando alla prossima stagione estiva. La programmazione in aggiornamento prevede il ritorno di alcuni collegamenti internazionali con frequenze regolari e la conferma di rotte turistiche verso destinazioni molto richieste del Mediterraneo.

Altre mete compaiono nelle pianificazioni preliminari, anche se per alcune resta da chiarire se i voli saranno effettivamente attivati. Un quadro in evoluzione che lascia intravedere un’estate più dinamica per lo scalo salernitano.