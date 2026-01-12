In lavorazione un docu-film dedicato ad Alfonso Gatto: riprese tra Salerno e Cilento

di Marisa Fava

Un docu-film dedicato ad Alfonso Gatto è in fase di preparazione e porterà la macchina da presa tra Salerno e il Cilento. L’avvio delle riprese in città è previsto nelle prossime settimane, dopo la rimozione delle installazioni di Luci d’Artista.

Il progetto alterna ricostruzioni narrative e momenti documentaristici, con l’obiettivo di restituire al pubblico non solo il profilo culturale del poeta, ma anche la dimensione più umana e quotidiana legata ai luoghi della sua memoria.

Tra luoghi simbolo e testimonianze

Nel racconto trovano spazio alcune scene ambientate in punti iconici della città, con un interprete chiamato a evocare il poeta senza ricorrere a imitazioni caricaturali: l’idea è quella di seguire un “ritorno” ideale a Salerno, tra passeggiate, pensieri e incontri.

Accanto alle scene ricostruite, sono previste interviste con studiosi, persone che ne hanno approfondito l’opera e figure legate alla conservazione della sua eredità culturale, per comporre un quadro corale e accessibile anche a chi si avvicina per la prima volta alla sua poesia.

Il docu-film è sostenuto da organismi regionali legati al cinema e annovera nel team tecnico professionalità del territorio. Le riprese toccheranno anche il Cilento, completando un percorso che intreccia paesaggio, memoria e racconto.