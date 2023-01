Salerno, al via le video-interviste mensili a monsignor Bellandi

Al via, le interviste video all’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, S.E. Monsignor Andrea Bellandi. A partire da oggi, infatti, ogni ultimo venerdì del mese, l’arcivescovo offrirà interessanti spunti di riflessione commentando alcuni degli eventi del mese più importanti.

Intervistato dalla giornalista Marilia Parente, S.E. Bellandi, nei suoi “9 minuti”, oggi, si sofferma sulla settimana di preghiera per l’unità dei cristiani appena conclusa, nonché sulla messa in suffragio del Papa Emerito Benedetto XVI prevista il 30 gennaio in Cattedrale. E, ancora, sulla Giornata Mondiale dei Giovani che si terrà a Lisbona ad agosto e, infine, su una tematica d’attualità locale importante, quale la necessità di rafforzare il senso di responsabilità e il rispetto per il valore della vita in automobilisti giovani e meno giovani, per scongiurare nuovi dolorosi eventi come la morte della ricercatrice universitaria falciata sull’asfalto, nei giorni scorsi, sulle strisce pedonali, in pieno centro cittadino.