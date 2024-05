Oroscopo Branko Sabato 4 Maggio 2024: Acquario ottimista

Iniziamo la giornata con la Luna in pesci, siete protagonisti nella vita sociale e il simbolo della primavera e della rinascita e questa Luna nel segno è importante per tutti. Arriverete agli obiettivi che volete raggiungere.

Siete andati da soli in una certa direzione e adesso bisogna sopportare qualche presenza che non vi è gradita. Qui si tratta dei vostri affari, della carriera, conta solo una cosa “arrivare”, ottenere il massimo.

Mercurio nel segno ha provocato una nuova onda in ambito finanziario ed economico. Guadagnerete meglio anche grazie al sostegno di Giove. Avete tre forze cosmiche che vi aiutano a progettare, a costruire un nuovo palazzo professionale.

Non siete di facile compagnia quando la Luna passa dai Pesci e giunge nell’Ariete infiammando buona parte dell’ambiente professionale. Qualcuno di voi magari ambisce ad un ruolo prestigioso.

Cominciate a ritrovare voi stessi dopo tante batoste ricevute da Marte, da Giove e da Saturno. Altri influssi positivi rendono questo giorno divertente per uscite sociali.

Cosa significa questo Sole in Toro? Aumenta il desiderio di successo e anche il coraggio di osare. La Vergine in genere è sempre molto prudente e questo è un po’ anche il vostro limite.

Bilancia

Sentite come una distanza tra voi e il partner però non preoccupatevi, è una momento. La Luna di oggi non aiuta nemmeno gli affari.