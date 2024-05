David di Donatello: Mario Martone vince il premio

“Devo dire che quando siamo usciti di casa per venire qui c’era un arcobaleno e non ho potuto non guardare in alto e, insomma, Massimo quaggiù qualcuno ti ama, evidentemente. Grazie ai giurati dell’accademia, grazie a Piera Detassis e grazie ai miei produttori Indiana, Medusa. Un pensiero affettuosissimo a Mauro Berardi e, naturalmente, ringrazio Anna Pavignano che è stata importantissima, ha portato nel film qualcosa di veramente prezioso (testimonianze che sono state davvero decisive). Ringrazio, inoltre, Jacopo Quadri, il mio montatore, e Paolo Carrera, il direttore della fotografia.

Ringrazio tutta la squadra straordinaria che ha lavorato a questo film. Dunque viva il cinema, viva Massimo Troisi”.