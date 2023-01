Salerno, rapina a mano armata in un supermercato: si indaga

Momenti di tensione, ieri sera, in via Carucci a Salerno dove un supermercato è stato preso di mira da una rapina. Secondo quanto riporta Salerno Today, sembra che un uomo abbia minacciato un dipendente con un coltello, in modo tale da farsi consegnare l’incasso.

Sulla base delle prime informazioni non è chiaro l’ammontare del bottino: si indaga sul caso, comunque, per risalire ai colpevoli della rapina.