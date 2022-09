Civitavecchia, 15enne vittima di rapina e bullismo

Potrebbe esserci molto di più dietro la rapina subita da un 15enne a Civitavecchia qualche giorno fa e perpetrata da due suoi coetanei. A quanto pare, infatti, nella querela raccolta dai Carabinieri con le dichiarazioni del giovane e dei suoi genitori sarebbe rappresentata una situazione di bullismo.

Tutto è iniziato quando i Carabinieri hanno sorpreso i due aggressori intenti a disarcionare da un ciclomotore il 15enne di Civitavecchia e allontanarsi col veicolo per le vie del centro. Alla vista dei carabinieri, poi, i due ragazzi hanno abbandonato lo scooter dandosi alla fuga, venendo però bloccati dopo pochi metri.

Al momento della denuncia il quindicenne avrebbe dichiarato di essere stato già in passato vittima di violenze da parte dei rapinatori ( suoi compagni di scuola). Una notizia che ha sorpreso i genitori, fino ad allora ignari di tutto.

I Carabinieri hanno ascoltato i due ragazzi accusati della rapina e dei fatti di bullismo. I giovani, però, si sarebbero avvalsi della facoltà di non rispondere. I militari dell’Arma sono ora alla ricerca di ulteriori riscontri circa altri episodi di bullismo. A tal proposito i carabinieri hanno convocato anche alcuni insegnanti della scuola frequentata dai tre ragazzi. Ad ora, tuttavia, non sarebbero emersi ulteriori elementi rilevanti.

Per il momento agli indagati è stata imposta la misura cautelare della permanenza in casa, in attesa del processo.

Il fatto ha destato molto scalpore, avendo seguito di pochi giorni i fatti di Gragnano dove un 13enne sarebbe stato indotto al suicidio da un branco di bulli. La vicenda del 15enne ha riportato alla luce il fenomeno anche a Civitavecchia, dove non se ne parlava da tempo.