Rita Dalla Chiesa ha vinto come rappresentante di Forza Italia

Queste ultime elezioni hanno visto la vittoria del centrodestra, il quale è riuscito a raggiungere la maggioranza. Come già venne annunciato qualche tempo fa, ad essere stata scelta come rappresentante di Forza Italia vi era anche Rita Dalla Chiesa. La ex conduttrice del programma Rai “Forum”, che andrà a rappresentare gli elettori del collegio uninominale di Molfetta (Puglia Uo4) alla Camera dei Deputati.

Rita Dalla Chiesa è riuscita ad ottenere un bel 40,52% di voti, superando di conseguenza tutti gli altri esponenti del centrodestra. A conti fatti, la sfida sembrava essere tra lei e l’ex sindaco di Bitonto, Michele Abbaticchio. E’ stato egli stesso da annunciare su Facebook la sua sconfitta: “Porgo le mie congratulazioni. Le auguro uno splendido lavoro ed auspico attenzione alle tante problematiche del nostro territorio”.

La candidatura di Rita dalla Chiesa è stata fortemente voluta da Silvio Berlusconi, visto anche il legame che vi è tra l’ex conduttrice e la Puglia, terra a cui lei è molto legata.

Come riporta “La Repubblica”, tutt’ora Dalla Chiesa ha solo parole di ammirazione e rispetto per Silvio Berlusconi: “la prima volta in cui fece un faccia a faccia con Mentana gli cedetti il mio camerino. Ricordo l’emozione di vedere un’azienda che lui dirigeva in un modo mirabile. Ci fosse ancora: ci ha resi liberi nel pensiero. Non abbiamo mai avuto da lui una telefonata per dirci cosa potevamo o non potevamo dire“. Ha poi aggiunto: “Non c’è stata una sola persona licenziata finché c’è stato il presidente Berlusconi. Lui entrava negli studi televisivi, salutava prima tutti i cameraman e a ognuno chiedeva se avessero bisogno di qualcosa o come stavano i figli. Io mi commuovo quando parlo di lui”.