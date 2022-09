Elezioni, Exit poll: il centrodestra è in vantaggio

Per le elezioni politiche, il centrodestra è in vantaggio. Fratelli D’Italia è in testa agli exit poll, seguito a stretto giro di posta dal Partito Democratico

Quasi tutto come previsto. I primi exit poll per queste nuove elezioni politiche non riservano la minima sorpresa. Il centrodestra è in vantaggio sul centrosinistra e sulle altre coalizioni. Merito soprattutto della notevole escalation di Fratelli D’Italia e di Giorgia Meloni, accompagnata da una notevole percentuale, che oscilla tra il 22 e il 26%.

A seguire, a stretto giro di posta, è il Partito Democratico, la cui quota oscilla tra il 17 e il 21%, non così tanto distante da coloro che erano accreditati di una vittoria schiacciante nei confronti dei rivali. Ad aumentare il rimpianto per il centrosinistra, sicuramente, però, è la percentuale del Movimento 5 Stelle, che si conferma il terzo partito d’Italia, con una percentuale che oscilla tra il 13,5% e il 17,5%.

Alla Camera, il voto delle coalizioni è pari al 42% per il centrodestra, mentre il Centrosinistra è fermo al 28,3%. Seguono a stretto giro di posta il Movimento 5 Stelle con il 16,4% e Azione-Italia Viva, con il 7,2%.

Nel frattempo, Giorgia Meloni ha già rotto il silenzio elettorale, pubblicando sui social vari contenuti, tra cui uno ironico che la ritrae con due meloni in mano.

“Il giorno della sconfitta? Non è oggi.”

Anche Matteo Salvini, pur non chissà quanto rilevante negli exit poll, tale da non arrivare nemmeno al 10% né alla Camera né al Senato, ha commentato scrivendo un post su Twitter.

“Centrodestra in netto vantaggio sia alla Camera che al Senato! Sarà una lunga notte, ma già ora vi voglio dire grazie.” ha scritto il leader della Lega tramite il social network.