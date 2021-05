Giorgia Meloni parla di sua figlia Ginevra: “Mi ha fatto scoprire tutte le forme più estreme delle emozioni”

Ospite da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, Giorgia Meloni si è raccontata a 360°. La leader di Fratelli d’Italia ha condiviso con la conduttrice aspetti della sua vita privata e ricordi legati alla sua bambina, Ginevra, avuta dal compagno Andrea Giambruno.

Potrebbe interessarti:

“Qualunque mamma lavoratrice penso si senta in colpa verso i propri figli. I maschi hanno un altro approccio diciamo, per una madre è difficile“, ha dichiarato Giorgia Meloni che ha poi raccontato di come sua figlia le abbia cambiato la vita: “Io sono una persona molto logica, razionale però ho anche una spiccata emotività; soprattutto da quando sono diventata madre. Alla fine il cuore vede meglio degli occhi, non devi mai voltare le spalle a quello che ti fa battere il cuore.”

“Sei felice?” le domanda quindi la Bortone: “Non ho mai capito cosa sia la felicità, l’ho acchiappata per qualche istante ma credo sia davvero così alla fine. Diciamo che ora sono serena“, ha concluso la leader di Fratelli d’Italia.

Lui si chiama Andrea Giambruno è un giornalista di TGcom24 e compagno di Giorgia Meloni. I due si sono conosciuti a Canale 5, durante una puntata di Quinta Colonna. Lui era uno degli autori, lei uno degli ospiti. Nel 2016 hanno avuto la loro primogenita, Ginevra.