Elezioni, Letta non si ricandiderà al Congresso del PD

Il giorno dopo è sempre un trauma. Per il Partito Democratico è tempo di fare un’analisi ben approfondita e un mea culpa che, allo stesso tempo, sa di rifondazione impossibile da rimandare. Il leader del PD, Enrico Letta, dopo la sconfitta ha parlato dal Nazareno in conferenza stampa, commentando i risultati deludenti del partito. E, soprattutto, ha rivelato che a causa di questa sconfitta, il primo a pagare sarà lui.

“Gli italiani e le italiane hanno scelto, è stata una scelta chiara e netta. L’Italia avrà un governo di destra, la tendenza emersa in Svezia è confermata anche in Italia. È un giorno triste, ci aspettano giorni duri.” ha dichiarato Letta.

“Oggi il PD, pur con un risultato insoddisfacente, è il secondo partito del Paese e il secondo gruppo parlamentare e la prima forza di opposizione. L’Unico modo per battere la destra era il campo largo. Noi vigileremo che l’Italia esca dal cuore dell’Europa, che si stacchi dai valori europei e che si stacchi dai valori costituenti della Costituzione. Questa legislatura sarà la più a destra, è un rammarico profondo ma anche uno stimolo a continuare a lottare.” ha poi proseguito.

Lo stesso Letta ha poi annunciato una notizia importante: “Bisogna rapidamente arrivare al congresso dove ci sia un’analisi molto approfondita e una grande idea di PD che deve costruire un’alternativa vincente per il futuro. Io non mi ripresenterò al congresso. Con questa destra, chi verrà dopo di me dovrà lavorare per un lavoro che dia una alternativa alla maggioranza degli italiani. Non sono mai stato per la autosufficienza, non sono mai stato per l’isolamento, sono sempre stato per il dialogo.“