Calciomercato Napoli: chi è Joan Gonzalez

Si sa, ormai il Napoli ha abituato i tifosi a colpi semplicemente clamorosi. Proprio per questo non fa scalpore il fatto che il nome di Joan Gonzalez, obbiettivo degli azzurri per la prossima sessione di calciomercato, sia affiancato proprio alla squadra partenopea. Proprio il responsabile dell’area tecnica del Lecce, Pantaleo Corvino, ha parlato dell’operazione ai microfoni di Radio Kiss Kiss: ”Joan Gonzalez piace al Napoli? Dico solo che Giuntoli è molto competente e proprio come me viene dal marciapiede del calcio. E’ uno che sa che puntare sulla potenzialità dei calciatori, sa bene che questo aspetto crea molti vantaggi. Lui è un ragazzo molto attento e quindi sa vedere chi ha le qualità che escono fuori da un club come il Lecce. Ma siamo appena gli inizi.“

Gli ultimi colpi di mercato azzurri sono a dir poco clamorosi (vedi Kvaratskhelia). È per questo motivo che, anche durante la prossima sessione di calciomercato, ci sarà sicuramente da divertirsi.

Joan Gonzalez: ruolo e caratteristiche

Joan Gonzalez è un centrocampista centrale che fa dello strapotere fisico e delle ampie falcate le sue armi migliori. Per caratteristiche, con le dovute proporzioni, è paragonabile ad un primissimo Milinkovic Savic. Grazie alle sue straordinarie doti fisiche e alla sua propensione al sacrificio, ha dimostrato più volte di potersi adattare anche in altre zone del campo, come ad esempio il ruolo di mezzala o di mediano davanti alla difesa.

Il noto portale online Transfermarkt fa del calciatore una valutazione di circa 250 mila euro, ma una cifra del genere non può che essere destinata a salire a ridosso della prossima sessione di calciomercato.