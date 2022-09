Oroscopo Paolo Fox Martedì 27 Settembre 2022: Capricorno soddisfatto

Ariete Una giornata pensierosa, c’è un blocco che riguarda un impegno immediato, per molti Ariete sarà indispensabile tentare di risolvere qualche problema nato diversi anni fa. Qualche problematica in più per quanto riguarda l’aspetto economico e vista la dissonanza di Giove potrebbero esserci dei conflitti. Ottobre sarà un mese che potrebbe mettere alla prova le coppie di lunga data.

Toro Se c’è qualcosa da dire sarà meglio parlare oggi perché la giornata di mercoledì potrebbe essere un pochino nervosa. Questo è un martedì che invita a fare molto di più. Urano nel segno rende tutti i Toro rivoluzionari, questo segno solitamente è conservatore ma adesso non volete precludervi nessuna opportunità.

Gemelli Avere questa Luna favorevole è importante, bisogna capire se qualcosa non è andata bene in amore. Alcune giornate sono più agitate, c’è stato un bel po’ di nervosismo di recente ma per fortuna da giovedì le cose vanno meglio. Attenzione nei rapporti tra genitori e figli, un po’ di confusione è normale perché i nati Gemelli vivono sempre giornate piene di cose da fare e riuscire a fare tutto è un problema.

Cancro Questo martedì è ancora di riflessione, forse non si è soddisfatti di un progetto o di un risultato ottenuto negli ultimi tempi, è presente una certa insicurezza che non viene mostrata agli altri, per pudore o per paura di essere giudicati. In questo momento inoltre l’amore va tenuto sotto controllo, non vorrei che alcune tensioni maturate nell’ambito del lavoro si riversassero nella vita sentimentale.

Leone In questo martedì abbiamo una bella posizione della Luna, poi domani la Luna stessa sarà dissonante. Non è facile mantenere sempre il solito equilibrio però con Giove favorevole le soluzioni possono essere dietro l’angolo.

Vergine In questa giornata di martedì nascono preoccupazioni per la riuscita di alcuni lavori o ci sono da sistemare alcune questioni riguardanti la casa. Le buone idee non mancano, Mercurio aiuta transitando nel segno. Le storie d’amore nate di recente valgono, è importante avere una persona di riferimento al fianco ma non è sempre possibile trovare la perfezione.

Bilancia I nati sotto questo segno zodiacale dopo un’estate piuttosto pesante stanno diventando gradualmente più forti; è probabile che si debbano affrontare alcuni problemi di casa, oppure fare dei controlli per evitare di ritornare a essere sottoposti a stress come accaduto di recente.

Scorpione Tre giorni interessanti, abbiamo un cielo bello tra mercoledì e giovedì. Tra l’altro questo è un oroscopo che può portare una visione del futuro molto ottimista. E guardando le stelle del prossimo anno soprattutto nei primi sei mesi ci saranno molte opportunità.

Sagittario Questa è una settimana che è partita in maniera spenta; è vero che il Sagittario è un tipo indipendente e che vuole fare tante cose per conto proprio, solo che da qualche tempo dovete lottare con troppi ostacoli, questo vale sia per il lavoro che per l’amore. Dal punto di vista economico cercate di farvi due conti e tenere tutto sotto controllo.

Capricorno Periodo di fatiche ma anche di soddisfazioni importanti. Tutto costa più del previsto in termini di energia. Avere Giove contrario non vuole dire che le cose vanno ma significa che tutto quello che arriva adesso porta eccezionali responsabilità.

Acquario Questa bella posizione della Luna dice che oggi l’Acquario è tra i segni forti e tra l’altro questa energia potrebbe svilupparsi nel settore del lavoro e dell’amore. I sentimenti valgono molto e in questo periodo il desiderio è quello di concedersi un pochino di più. Non si esclude che un’amicizia possa diventare un amore.