Napoli, occhi in Turchia: tutto su Bright Osayi-Samuel e Kadioglu

L’asse Napoli-Fenerbache sul piano del calciomercato si è dimostrata decisamente proficua, con l’arrivo all’ombra del Vesuvio di un gigante insormontabile come Kim Min-Jae. È proprio sulla scia di questa operazione che gli azzurri intendono puntellare il centrocampo sopperendo alle possibili partenze di Zielinski e Zambo Anguissa.

I nomi più caldi spuntati nelle ultime ore sembrano essere quelli di Bright Osayi-Samuel e Kadioglu. Entrambi giovani, entrambi centrocampisti, interpretano il ruolo in maniera diametralmente opposta. Kadioglu è una mezzala pura, che fa dell’esplosività e del senso di posizionamento le sue armi principali. Per caratteristiche e movenze sul rettangolo verde ricorda un primissimo Zielinski. Per Bright Osayi-Samuel (anglo-nigeriano) il discorso è leggermente diverso: anche lui di ruolo è un centrocampista, ma lo interpreta con propensione decisamente più offensiva. Al Napoli andrebbe a ricoprire la zona di campo dove attualmente operano Politano e Lozano, allargandosi e sfruttando la sua incredibile velocità ed il suo dribbling bruciante.

Il Napoli ha abituato i tifosi a colpi di mercato clamorosi (Kvaratskhelia su tutti), ed altri due acquisti sulla falsa riga di Kim Min-Jae non potrebbero che far bene all’ambiente e alla società. Le valutazioni non sono un problema: per entrambi il noto portale online Transfermarkt assesta la cifra intorno agli 8/10 milioni di euro, decisamente abbordabili per le casse azzurre.

Resterà da vedere, a questo punto, se e chi lascerà la nave per far spazio ai due possibili nuovi innesti. Quel che è certo, però, è che ormai il morale della squadra è alle stelle e gli equilibri sono allineati alla perfezione. Occhio a non distruggerli.