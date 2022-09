Arianna Meloni sulla sorella Giorgia dopo la vittoria

Arianna Meloni, sorella di Giorgia Meloni si è lasciata andare nell’esprimere un apprezzamento sulla sorella dopo la vittoria elettorale, commenti che volevano sottolineare la determinazione e lo spirito di sacrificio che hanno accompagnato la sorella nel suo lavoro per anni.

Arianna Meloni ricorda la sola ansia della sorella prima di essere intervistata la prima volta a Porta a Porta, le notti che la stessa avrebbe trascorso in bianco a studiare, molti i momenti di angoscia e silenzio trascorsi tra di loro per guardarsi intorno e cercare di capire. Arianna ancora si esprime lodando sua sorella che nella sua attività in politica avrebbe anteposto sempre l’interesse della comunità al suo, nè avrebbe mai ceduto alle lusinghe del potere.

La sorella di Giorgia Meloni ha un lavoro precario presso la Regione Lazio all’interno degli staff dei partiti e partecipa ad attività politiche, ma non in prima persona. Ha sempre sostenuto l’impegno della sorella in politica diventando una sua ferma sostenitrice. Giorgia Meloni, da sempre definita dalla sorella una persona solare, coraggiosa, sempre amata da tutti, capace di affermarsi come donna e madre in un mondo che a suo dire non regala nulla alle donne.

Per Arianna Meloni la vittoria della sorella snon è stata frutto di casualità, ma di lavoro e dedizione.