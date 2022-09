Nostalgia di Martone è il candidato italiano agli Oscar

“Nostalgia” di Mario Martone concorrerà per la shortlist che includerà i quindici migliori film internazionali selezionati dall’Academy e che sarà resa nota il 21 dicembre 2022. Il film è stato selezionato dalla Commissione di Selezione per il film italiano riunita davanti a un notaio e composta da Nicola Borrelli, Laura Delli Colli, Arianna Finos, Concetta Gulino, Ferzan Ozpetek, Andrea Romeo, Matteo Rovere, Iginio Straffi, Alessandra Querzola.

“Sono felice e onorato, per me, per noi che l’abbiamo realizzato e per tutto il piccolo universo così umano in cui è nato ‘Nostalgia’. A Cannes avevamo capito che dalla Sanità il film sapeva parlare al mondo. Ringrazio la commissione che ci dà la chance di continuare questo dialogo”, ha dichiarato Martone dopo aver appreso la notizia.

Nostalgia è tratto dall’omonimo romanzo di Ermanno Rea. La storia ruota intorno a Felice Lasco (Pierfrancesco Favino) che dopo quarant’anni ritorna nel luogo della sua infanzia, il rione Sanità a Napoli per rivedere la mamma. Tornano a galla i ricordi in una città che non sente più sua.

Il film ha ottenuto cinque Nastri d’Argento per la Miglior Regia a Mario Martone, il Migliore Attore Protagonista a Pierfrancesco Favino, la Migliore Sceneggiatura a Mario Martone. E ancora, a Ippolita Di Majo e per il Migliore Attore Non Protagonista a Francesco Di Leva e a Tommaso Ragno.