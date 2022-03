Oscar 2022: tutte le vittorie alla 94° edizione degli Academy Awards

Si è da poche ore conclusa ufficialmente la 94° edizione degli Academy Awards, conosciuti più semplicemente come Oscar. Nel mondo del cinema, si tratta della notte più importante dell’anno; il punto culminate di un’intera Awards Season che inizia con le premiazioni di Golden Globe, prosegue con i Sag, i Bafta, i Critics Choice e che è terminata proprio con gli Oscar 2022.

Rispetto alle previsioni, quest’anno vi sono state ben poche sorprese. Dune, il colossal di Denis Villeneuve, è stato il film più premiati, portandosi a casa ben sei statuette, comprese quelle di Miglior Fotografia e Miglior Montaggio. Il leggendario Hans Zimmer si è guadagnato il suo meritatissimo secondo Oscar, Will Smith, Jessica Chastain e Kenneth Branagh hanno conquistato la loro prima statuetta, e Jane Campion ha vinto per la miglior regia dopo essere diventata la prima donna della storia ad essere nominata due volte in tale categoria.

Ecco la lista completa dei vincitori degli Oscar 2022:

MIGLIOR FILM: Coda – I segni del cuore

MIGLIOR REGIA: Jane Campion per Il potere del cane

MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA: Jessica Chastain per Gli occhi di Tammy Faye

MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA: Will Smith per Una famiglia vincente- King Richard

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA: Ariana DeBose per West Side Story

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA: Troy Kotsur per Coda – I segni del cuore

MIGLIOR SCENEGGIATURA ORIGINALE: Kenneth Branagh per Belfast

MIGLIOR SCENEGGIATURA NON ORIGINALE: Siân Heder per Coda – I segni del cuore

MIGLIOR FOTOGRAFIA: Dune

MIGLIOR MONTAGGIO: Dune

MIGLIOR EFFETTI SPECIALI: Dune

MIGLIOR SCENOGRAFIA: Dune

MIGLIORI COSTUMI: Crudelia

MIGLIOR CANZONE ORIGINALE: Billie Eilish e Finneas O’Connell per No Time To Die

MIGLIOR SONORO: Hans Zimmer per Dune

MIGLIOR COLONNA SONORA ORIGINALE: Dune

MIGLIOR FILM STRANIERO: Drive my car

MIGLIOR FILM D’ANIMAZIONE: Encanto

MIGLIOR TRUCCO E ACCONCIATURA: Gli occhi di Tammy Faye

MIGLIOR DOCUMENTARIO: Summer of Soul

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO: The long goodbye

MIGLIOR CORTO DOCUMENTARIO: The queen of basketball