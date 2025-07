LA QUALITÀ COME PRIORITÀ

di Mohame Lamine Dabo

Fenailp Turismo accoglie l’appello del Presidente De Luca e sollecita la Regione: servono risorse per sostenere la riqualificazione delle strutture alberghiere campane

Sansiviero: «Non basta atterrare a Salerno, bisogna volerci restare»

Salerno, 13 giugno 2025 In occasione del primo anniversario dell’Aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi, il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha lanciato un messaggio chiaro: la rete dell’ospitalità deve qualificarsi, la qualità dell’offerta turistica va innalzata.

Un appello che la Fenailp Turismo, voce di migliaia di micro, piccole e medie imprese del comparto, accoglie con favore, chiedendo però che alle parole seguano i fatti.

Lo sviluppo infrastrutturale dell’aeroporto rappresenta un’opportunità storica per riposizionare la Campania nel panorama turistico internazionale.

Ma il turismo non vola da solo: senza una rete ricettiva all’altezza, il rischio è di disperdere il potenziale attrattivo.

Il turista moderno cerca esperienze curate, ambienti accoglienti, servizi digitali efficienti e personale formato.

Bellezza e storia non bastano più: il futuro del turismo campano dipende dalla capacità di offrire un’esperienza complessiva di qualità.Per questo Fenailp Turismo chiede un impegno concreto da parte della Regione Campania.

Serve un piano organico di interventi, con risorse dedicate alla riqualificazione delle strutture alberghiere, soprattutto quelle a gestione familiare o indipendente, spesso escluse dai grandi flussi di finanziamento.



La proposta dell’associazione è chiara: aprire un bando regionale per la riqualificazione delle strutture esistenti, prevedendo contributi a fondo perduto e strumenti di credito agevolato; attivare voucher per la formazione continua degli operatori, puntando su sostenibilità, marketing esperienziale e competenze digitali; lanciare un programma regionale per l’innovazione e la digitalizzazione, che accompagni le PMI in un percorso strutturato di transizione tecnologica; istituire un sistema di rating regionale della qualità, che premi le imprese più innovative, sostenibili ed efficienti nell’accoglienza.



È altrettanto urgente snellire gli iter burocratici, promuovere una comunicazione istituzionale integrata e rafforzare la cooperazione tra pubblico e privato, attraverso il coinvolgimento delle nuove Destination Management Organization, anche grazie al lavoro di impulso svolto da Fenailp.



«Le parole del Presidente De Luca sono pienamente condivisibili e vanno nella direzione che da tempo indichiamo come Fenailp Turismo: senza qualità non c’è futuro per il turismo campano. Ma la qualità va sostenuta, finanziata e accompagnata. Chiediamo alla Regione un atto concreto: una nuova stagione di bandi per il miglioramento delle strutture alberghiere.

Non è un costo, è un investimento strategico. Se i turisti atterrano e trovano strutture inadeguate, il danno è collettivo. Serve un piano regionale per l’accoglienza che metta al centro le imprese e la loro capacità di evolvere», dichiara Marco Sansiviero, Presidente nazionale della Fenailp Turismo.



L’auspicio è che si apra una nuova stagione di concertazione, in cui le associazioni non siano solo portatori di interessi, ma partner attivi nella costruzione delle politiche pubbliche. Perché il turismo, oggi più che mai, è questione di visione industriale.



L’aeroporto di Salerno è il primo passo. Ora tocca al sistema turistico campano dimostrare di essere pronto al decollo.