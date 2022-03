Il Paradiso delle Signore anticipazioni oggi, la puntata del 28 Marzo

Il Paradiso delle Signore anticipazioni oggi 28 Marzo. Gemma non dice nulla alla sua famiglia in merito allo scontro con Stefania, alla quale comunque non concede nessuna possibilità di spiegarsi.

Mentre Salvo fa progetti per un futuro lontano da Milano, Marcello viene a sapere da Ludovica che Flavia è tornata alla carica sulla loro relazione, manifestando ancora una volta tutta la sua contrarietà al fatto che lui e la figlia continuino a frequentarsi.

Stefania racconta a Marco che Gemma ha scoperto tutto. Dante è deciso a colpire Vittorio.

Nel frattempo, Beatrice si sta legando sempre di più a Romagnoli.

