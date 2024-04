Campolongo, “Assomiglia ad un Pitbull”: cagnolina bastonata e abbandonata

di Rita Milione

Attimi drammatici a Campolongo, dove una cagnolina che sfortunatamente somiglia ad un pitbull, la stessa razza di quei cani che hanno ucciso il bimbo di 13 mesi, dopo essere stata bastonata, è stata abbandonata due giorni fa nella pineta della località di Eboli. Adesso, la cagnolina, chiamata Maia dai volontari, sta bene ed è al sicuro. Chiunque volesse adottarla, può contattare il canile del territorio di Cava de’ Tirreni.

“Ma la cosa che mi fa, anzi, che ci fa, vergognare è come sia evidente nel video dei maltrattamenti, come la cagnetta cerchi, nonostante tutto, un conforto, una carezza da chi le stava facendo del male senza pietà – ha osservato Teresa Salsano del canile di Cava, commentando le immagini inviate agli animalisti –.

Questi sono gli episodi che inevitabilmente si trascinano dietro a fatti di cronaca gravi come quello di Campolongo. Ringrazio di cuore Francesco Ponticorvo per essersi messo in auto a tarda ora, per correre a cercarla in quella pineta orrenda e pericolosa: i video che ci stavano arrivando erano inguardabili. Per fortuna, il volontario l’ha trovata legata all’albero, l’ha soccorsa e si è reso disponibile anche a portarla in stallo presso una animalista che ringrazio infinitamente per averla accolta per una notte”.