“9 minuti con l’Arcivescovo” – 14ª conversazione con sua Eccellenza Monsignor Bellandi

di Rita Milione

Nuovo appuntamento, oggi, 26 aprile 2024, con “9 minuti con l’Arcivescovo”, la video intervista dell’ultimo venerdì del mese all’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, S.E. Monsignor Andrea Bellandi.

L’Arcivescovo, in particolare, si è soffermato sulla recente Visita ad Limina Apostolorum dei Vescovi Campani in Vaticano e sull’incontro con il Santo Padre, per poi parlare dei festeggiamenti per il XXV anniversario del Seminario Metropolitano Giovanni Paolo II che si concluderanno ad ottobre e, quindi, della esposizione “Seminario in mostra” inaugurata il 18 aprile. Inoltre, S.E. Monsignor Bellandi ha annunciato un interessante riallestimento temporaneo dei codici e delle opere medievali in programma al Museo Diocesano San Matteo.

Infine, l’Arcivescovo ha espresso la sua posizione in merito alla disposizione della Regione Campania circa la possibilità, per le scuole del territorio, di sospendere le lezioni in occasione della festa di fine Ramadan, in caso di numeri elevati di alunni musulmani, intendendo quel giorno come festività religiosa.