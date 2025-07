Bellizzi, OrtoRomi pioniera della tutela della salute dei lavoratori nel settore ortofrutticolo

di Redazione ZON

Innovazione e welfare aziendale. Grazie a innovativi esoscheletri, anche le attività fisicamente più impegnative diventano più sostenibili per gli operatori

Da sempre protagonista di un’innovazione responsabile, la Cooperativa Agricola OrtoRomi rafforza il proprio impegno per la salute e il benessere dei collaboratori, mettendo a disposizione degli operatori di produzione dispositivi all’avanguardia progettati per prevenire i disturbi muscoloscheletrici legati alle mansioni più gravose.

Nell’ottica di migliorare le condizioni di lavoro dei propri collaboratori, OrtoRomi ha introdotto 7 esoscheletri occupazionali passivi: dispositivi innovativi, facili da indossare e utilizzare, aiutano a mantenere una postura corretta del corpo e contribuiscono ad attenuare lo sforzo muscolare durante le mansioni quotidiane più impegnative.

L’introduzione degli esoscheletri ha interessato il reparto “taglia e monda” dove si sono rivelati particolarmente performanti nel supporto all’attività degli operatori impegnati nella movimentazione continua di casse pesanti di insalata. In questo contesto produttivo, caratterizzato da sforzi ripetitivi e prolungati, l’utilizzo dell’esoscheletro consente di eseguire il sollevamento dei carichi in maniera corretta (flettendo le gambe e tenendo la schiena ben diritta), con un significativo beneficio in termini di riduzione dello sforzo fisico complessivo.

Il modello di esoscheletro individuato come più idoneo è il MATE-XT di COMAU. Completamente privo di motori o batterie, è un dispositivo meccanico basato su molle che contribuisce a ridurre l’impegno fisico, alleggerendo il carico muscolare. Progettato per diminuire del 30% l’affaticamento di braccia e spalle, offre un supporto immediato grazie a 8 livelli di sostegno regolabili con facilità. Robusto ma leggero e compatto, ergonomico e personalizzabile, ha un ingombro ridotto, si indossa in meno di un minuto e non richiede manutenzione quotidiana. È importante specificare che non si tratta di un dispositivo di protezione individuale.

Molteplici studi, tra cui quello recentemente pubblicato su IEEE Transactions on Human-Machine Systems (13 febbraio 2025, Vol. 55, n. 2, pp. 185–196), confermano i benefici dell’impiego di tali dispositivi in ambito produttivo.

“Gli esoscheletri occupazionali hanno il potenziale per prevenire i disturbi muscoloscheletrici legati al lavoro. Uno studio della durata di sei mesi ha esplorato gli effetti di un esoscheletro di supporto per le braccia (ASE) su sei lavoratori di sesso maschile, esaminando i potenziali effetti collaterali, l’efficacia dell’ASE e la sua integrazione nelle pratiche lavorative quotidiane. Non sono stati riscontrati effetti collaterali nei parametri clinici durante il periodo di studio. Sono state osservate riduzioni significative e costanti nel tempo nell’attività muscolare della spalla (fino al 30%) e nelle metriche legate alla percezione dello sforzo (fino a 2,4 punti su 10). I risultati incoraggiano la prosecuzione di studi simili per rafforzare questi dati e promuovere l’uso degli esoscheletri occupazionali”.

Gli esoscheletri attualmente adottati da OrtoRomi sono stati oggetto di test e analisi preliminari interne: la Cooperativa Agricola ha avviato il progetto per l’adozione degli esoscheletri MATE-XT, testando internamente le potenzialità della tecnologia in relazione alle specifiche esigenze operative. La fase di analisi preliminare, condotta con il supporto tecnico di AZETA Solutions, ha coinvolto un gruppo di 10 operatori appositamente formati attraverso un percorso teorico-pratico.

Nel corso del test operativo, il team OrtoRomi ha seguito con attenzione l’impatto del dispositivo, valutando comfort, usabilità e impatto percepito da parte degli utilizzatori attraverso momenti di confronto strutturati. I riscontri positivi hanno portato all’introduzione in azienda di sette esoscheletri, accompagnata da una sessione formativa di aggiornamento per garantirne un utilizzo corretto e sicuro.

“L’implementazione che abbiamo avviato segue molti dei passaggi previsti dalla UNI/TR 11950:2024, la linea guida tecnica raccomandata per orientare l’adozione corretta e consapevole degli esoscheletri occupazionali. Pur non essendo obbligatoria, la norma fornisce un percorso strutturato per la valutazione preliminare e l’adozione di questi importanti dispositivi – dichiara Luca Chinaglia, AD e Direttore Risorse Umane di OrtoRomi. Questo ci posiziona tra le prime realtà italiane a seguire un approccio metodico, in linea con le migliori pratiche oggi disponibili a livello nazionale”.

Con questa iniziativa, OrtoRomi si conferma una realtà di riferimento per una sostenibilità autentica, capace di generare valore condiviso per le persone e per l’ambiente. Una visione d’impresa che integra innovazione, qualità e responsabilità sociale, andando oltre la produzione di alimenti naturali, sani e genuini e traducendosi in un impegno concreto per migliorare il benessere dei lavoratori coinvolti; in piena coerenza con i valori fondanti di attenzione e rispetto per le risorse, umane e naturali.

Per OrtoRomi, questo rappresenta non un punto di arrivo, ma l’inizio di un percorso: tra i progetti futuri è infatti prevista l’estensione dell’impiego degli esoscheletri ad altri reparti, affiancata da iniziative mirate alla sensibilizzazione sul benessere fisico e posturale.