di Redazione ZON

Anticipazioni: una nuova e sorprendente puntata di Beautiful sta per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostre anticipazioni su Zon.it.

Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi, 31 Luglio 2025

Thomas confida a Steffy di aver sentito Finn parlare male di lui con Hope e chiede sostegno alla sorella contro le interferenze del marito nel suo rapporto con Hope, che lui sostiene essere sincero e importante per il futuro, specialmente per Douglas. Thomas ribadisce a Steffy di non aver ucciso nessuno e che la morte di Emma Barber è stato solo un tragico incidente automobilistico, rammaricandosi del fatto che Finn creda al primo arrivato e non a lui che è suo cognato. La sorella concorda e lo rassicura di fidarsi ciecamente di lui tanto da aver chiesto a suo marito di dimenticare quella storia dolorosa.

Rena Sofer- Filmografia parziale

Cinema

Una estranea fra noi (A Stranger Among Us), regia di Sidney Lumet (1992)

I babysitter (Twin Sitters), regia di John Paragon (1994)

Nightmare Street, regia di Colin Bucksey (1998)

Tentazioni d’amore (Keeping the Faith), regia di Edward Norton (2000)

Traffic, regia di Steven Soderbergh (2000)

March, regia di James P. Mercurio (2001)

Rock Slyde, regia di Chris Dowling (2009)

Sarah, regia di Ted Hunter e Louis La Volpe (2010)

Televisione