Oscar Far West! Will Smith schiaffeggia Chris Rock sul palco degli Academy Awards

Un momento che certamente rimarrà nella storia degli Oscar, nel bene o nel male. La cerimonia dei 94esimi Academy Awards è stata letteralmente scossa dall’episodio che ha visto coinvolti Will Smith e Chris Rock.

Un ceffone in piena regola stampato dall’ex Principe di Bel Air al comico statunitense, impegnato nella presentazione dell’Oscar al “Miglior Documentario“. A “istigare” la violenta reazione di Smith una battuta infelice sui capelli della moglie Jada Pinkett Smith. I capelli rasati a zero dell’attrice, infatti, hanno spinto Chris Rock a osare un paragone con Demi Moore nel film “Soldato Jane”, nel quale la stessa protagonista interpreta un militare caratterizzato dal tipico taglio.

Una battuta che ha scatenato le ire del marito, poiché la rasatura della donna, infatti, deriva dall’alopecia, una malattia che può provocare la perdita di capelli. Una volta tornato al proprio posto dopo aver compiuto il gesto, Smith ha poi dichiarato inferocito: “Non parlare mai più di mia moglie”.

L’amore fa compiere gesti stupidi, come dichiarerà poco più tardi lo stesso attore dopo aver ricevuto la statuetta come miglior interprete maschile protagonista per “Una famiglia vincente – King Richard“. Nonostante le lacrime versate sul palco, e le scuse rivolte ad Academy e colleghi, il gesto compiuto da Will Smith rischia di oscurare la gioia per il primo Oscar vinto in carriera.