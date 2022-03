Oscar, i pronostici e le quote dei possibili vincitori

Manca ormai davvero poco. Il 28 Maggio 2022, alle 02:00 ora italiana, inizieranno ufficialmente la 94° edizione dei premi Oscar. Quest’anno l’evento si terrà a Los Angeles, al Dolby Theater, e verrà presentato da Regina Hall, Amy Schumer e Wanda Sykes.

Gli Oscar sono l’evento cinematografico più importante dell’anno e ogni film candidato punta ad a conquistare l’iconica statuetta d’oro, se non anche più di una. Quest’anno l’Accademy Award ha annunciato la lista dei candidati già il 28 Febbraio scorso, e da allora le speculazioni sui possibili vincitori finali non fanno che susseguirsi.

Pronostici e quote

Ovviamente questo tipo di speculazioni non fa altro che ingolosire i palati degli scommettitori. A poco più di quattro giorni dall’evento, sono già stare rese note le quote dei film candidati alla statuetta d’oro. Ad esempio, per il miglior film d’animazione, la pellicola di casa Disney “Encanto” è quotata 1,15. Un dato sicuramente da prendere in considerazione, che da un’indicazione importante su chi vincerà l’Oscar in questa categoria secondo l’opinione pubblica

Stesso discorso anche per la statuetta più ambita d’America: Il premio per il miglior film 2022. Secondo i bookmakers, saranno due le pellicole a darsi battaglia fino all’ultimo: The Power of the Dog (1,65) e Coda (2,00). Più distaccati il musical West Side Story (41,00), la trasposizione cinematografica di Dune (51,00) e l’ultimo film targato Netflix Don’t Look Up (81,00).

Per quanto riguarda il premio di miglior film straniero, l’Oscar pare ormai indirizzato verso la pellicola nipponica Drive my Car, quotata addirittura 1,07. Un pronostico mai così sicuro nelle altre categorie. Mancano poco meno di quattro giorni, e la febbre degli Oscar pare già alzata al massimo.