Matilde Gioli alla conduzione del primo reality Netflix Italia

Periodo di gran lavoro per Matilde Gioli, tra il cinema (con “Bla Bla Baby” di Fausto Brizzi) e la conduzione del primo reality show Netflix Italia

E’ già in produzione il primo reality-show targato Netflix Italia. Il programma avrà come concorrenti ragazzi e ragazze tra i 18 e i 23 anni che sognano di vivere “una vita in vacanza” e che, sbarcati in una location da sogno in Messico, scopriranno che per meritarsi un soggiorno da veri e propri nababbi dovranno lavorare duramente, come forse non hanno mai fatto in vita loro. Conduttrice del format curato da Banijay (già dietro all’Isola dei Famosi e Star in the Star) sarà Matilde Gioli: l’attrice, che questa sera smetterà i panni di Giulia Giordano nel finale di stagione di Doc – Nelle tue mani su Raiuno, era stata sei anni fa valletta di Fabio Fazio per il reboot di Rischiatutto, e su Netflix è stata recentemente protagonista della commedia romantica di Alessio Maria Federici Quattro Metà, con Giuseppe Maggio, Matteo Martari e Ilenia Pastorelli.

Ancora dal 7 Aprile, Gioli sarà al cinema nel nuovo film di Fausto Brizzi dal titolo “Bla Bla Baby” (ispirato al cult “Senti chi Parla”) con Alessandro Preziosi e Maria Di Biase.