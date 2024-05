La modalità gratuita delle slot machine nei casinò online

di Redazione ZON

Perché e come giocare in modalità gratuita ai giochi di slot machine online. Tutti i segreti per giocare d’azzardo gratis e senza rischio.

Una delle caratteristiche che hanno in comune quasi tutte le piattaforme di giochi da casinò online è il fatto che alcuni titoli, più precisamente le slot machine, si possono giocare in maniera gratuita, ovvero con soldi finti e senza rischio per il proprio portafogli. Si tratta di un concetto che esiste solo fra i giocatori del Web e di un fenomeno che si è evoluto con l’arrivo di un numero molto elevato di siti che offrono il gioco d’azzardo come intrattenimento.

Esistono molte piattaforme e applicazioni di casinò e gioco d’azzardo che propongono questa modalità, disponibile sia per desktop che per dispositivi portatili come tablet e smartphone. All’apparenza sembra un buon modo per chi non vuole investire nulla nel mondo del gambling o non può permettersi di farlo ma vuole divertirsi comunque con quel tipo di passatempo; pare abbia alcuni effetti positivi anche per chi sta lottando contro la dipendenza dal gioco d’azzardo, che evita così di avere ripercussioni finanziarie indesiderate, ma sulla questione rimane un enorme punto di domanda.

Come è nata questa idea di giocare gratis a un tipo di intrattenimento che alla base prevede proprio delle scommesse e, di conseguenza, l’uso di denaro? Bruce Bet casinò ha cercato di trovare delle risposte e di capire anche come godersi questi giochi gratuitamente al meglio.

Il gioco gratuito nei casinò online

Il casinò, per definizione, è uno spazio dove si gioca d’azzardo. La cosiddetta “casa del gioco”, come viene a volte chiamata, propone degli intrattenimenti legati a scommesse e puntate con del denaro. Tuttavia, cosa succede se a un giocatore piace da morire il poker e l’adrenalina che gli scorre nelle vene quando sta per mostrare una mano vincente ma non può permettersi di giocarsi neanche mezzo centesimo e deve accontentarsi della sola gloria? Oppure quando si è indecisi sulla macchinetta giusta su cui giocare perché non si è mai sentito parlare di quel titolo, non si sa bene come funziona e non si vuole sprecare la propria puntata?

Probabilmente è proprio facendosi queste domande e cercando alcune soluzioni che gli esperti dei casinò, nel momento in cui sono sbarcati online, hanno avuto l’idea di mettere a disposizione degli utenti la modalità di gioco gratuita.

Come si gioca alle slot machine gratis?

Sebbene ogni singolo casinò possa avere la propria interfaccia e procedura di accesso alle slot machine gratuite, solitamente il gioco gratuito funziona in maniera uniforme in tutti i siti di casinò online. In pratica, l’operatore propone i vari titoli nelle due versioni – gratis e a pagamento – per far sì che il giocatore possa, prima di lanciarsi a puntare con denaro reale, dare almeno un’occhiata alla variante di prova.

Infatti, le slot machine gratuite sono chiamate anche “demo” (pulsante che troverete su molte piattaforme) perché sono l’equivalente del gioco in modalità di dimostrazione, ovvero di prova. Non si tratta della bozza che viene testata dagli sviluppatori prima di distribuire il gioco, è proprio il titolo definitivo che si gioca esattamente, per filo e per segno, come quello a soldi veri. La differenza sostanziale è che i crediti che si usano per scommettere sono virtuali, creati appositamente dal casinò e solitamente illimitati.

Altro elemento da notare è che, in effetti, non c’è alcun limite per questo tipo di giocate perché utilizzando dei soldi finti (crediti) avrete un margine di manovra elevatissimo. Potrete, per finta chiaramente:

provare a puntare una somma più o meno elevata,

divertirvi a cambiare la posta in gioco a ogni giro di rulli,

testare la modalità in autoplay con i giri di rulli in automatico,

entrare e uscire dal gioco a vostro piacimento, senza paura di perdere denaro.

Perché giocare in modalità gratuita a una slot machine online?

Ebbene, molti se lo chiedono proprio perché, come abbiamo detto, stiamo parlando di giochi d’azzardo che prevedono quindi delle scommesse e delle vincite vere. D’altronde, se si gioca gratuitamente significa anche che non c’è alcun premio in palio, se non il senso di vittoria o di aver beccato un giro di rulli super fortunato.

Tuttavia, questo modo di giocare ha anche parecchi vantaggi che portano il singolo giocatore, anche quello più esperto, grande scommettitore e accanito, ad apprezzare le slot gratuite. Ecco alcune ragioni:

Possono permettere di fare una pausa senza stressarsi e pensare solo al denaro e alla vincita stessa. D’altronde, si gioca per divertirsi, no?

Si può giocare indisturbati all’infinito e senza alcun rischio.

Non c’è alcuna perdita tangibile.

Si può familiarizzare con le regole della slot, la tabella dei pagamenti, le opzioni bonus integrate e il meccanismo di gioco senza fretta.

Infine, le demo sono disponibili senza registrazione e senza download, in qualsiasi momento, per l’intera collezione, eccezion fatta per i giochi da casinò che appartengono alla categoria live con croupier dal vivo.

Slot machine gratuite: a un passo dalla vincita!

Snobbate inizialmente da molti giocatori d’azzardo assidui, si rivelano un passatempo utile per affrontare il mondo del gambling a soldi veri. Sono facili da trovare, da giocare e sono letteralmente innocue – insomma, la dipendenza da demo gratuite ancora non ha fatto alcun danno!