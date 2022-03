Doc 2, anticipazioni ottava e ultima puntata in onda il 17 marzo 2022

Doc 2: anticipazioni sulla ottava e ultima puntata della nota fiction in onda giovedì 17 marzo alle 21.25 su Raiuno

Doc 2: ecco cosa succederà nell’ultima puntata in onda su Rai 1 alle 21: 25 giovedì prossimo, 17 marzo 2022. Durante l’ultima puntata, composta dagli ultimi due episodi “Stigma” e “Mutazioni” vedremo finalmente se Andrea Fanti (Luca Argentero) riuscirà a tornare primario, se Riccardo e Alba risolveranno i loro problemi e se Giulia riuscirà a rifarsi una vita dopo la morte di Lorenzo. Insomma questo e tanto altro e con un unico dubbio: Doc – Nelle tue Mani avrà una terza stagione? Visti i molti ascolti è molto probabile, ma è ancora presto per saperlo.

Intanto ecco qualche anticipazione. Nell’episodio “Stigma” vedremo Andrea, che ad un passo dal riprendersi il camice da primario, dovrà fare una terribile confessione a tutto il reparto. Nel frattempo tutta l’equipe cercherà di salvare la vita ad un giovane militare con strani sintomi. Agnese invece inizierà a fare delle indagini sull’operato di Caruso.

Nel secondo episodio di Doc “Mutazioni”, invece, i medici saranno tutti impegnati nella lotta contro il tempo per fermare un batterio che li ha contagiati tutti. Andrea proporrà una soluzione ma è drastica e dolorosa: sarà Giulia a decidere se potranno fidarsi di lui oppure no, affrontando poi tutte le conseguenza del caso. Da esterne Agnese e Cecilia dovranno prendere un’altra decisione: collaborare per aiutare Andrea o lasciare che le loro divergenze prevalgano.

