Anticipazioni Amici 2021: ecco le squadre del serale

Anticipazioni Amici 2021. Ci siamo siamo alle porte del serale. Il Talent show di Maria De Filippi entra nella sua fase conclusiva.

In questi giorni abbiamo cercato di darvi tutte le anticipazioni di come avverrà il serale, oggi siamo in grado di dirvi come si suddivideranno le squadre.

La suddivisione è: Peparini – Cuccarini, Zerbi – Todaro e Celentano – Pettinelli.

Nel Daytime di Amici 2021 di ieri già la De Filippi aveva dato alcune anticipazioni con la suddivisione in tre squadre capitanate da due professori ciascuna, uno di canto e una di ballo: ““Ogni squadra sarà composta da due professori, uno di canto e uno di ballo che si porteranno dietro i rispettivi allievi che hanno già seguito durante l’anno. Al Serale a giudicare la gara ci sarà una giuria esterna composta da tre persone e nel corso della prima puntata avverranno tre eliminazioni”.

Non ci resta che attendere e aspettare il serale in prima serata sempre su Canale 5.