Pagani, spaccio di droga: arrestato il responsabile

di Rita Milione

Nel rispetto della presunzione di innocenza e rimarcando che eventuali giudizi di responsabilità potranno derivare unicamente da pronunciamenti irrevocabili, si rende noto che lo scorso 24 aprile personale del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno, nel corso di attività volte al controllo economico del territorio finalizzata alla prevenzione e repressione dello spaccio delle sostanze stupefacenti, ha tratto in arresto un cittadino paganese trovato in possesso di un’ingente quantità di sostanze stupefacenti. In particolare, nel corso dell’attività i Baschi Verdi della Compagnia di Scafati hanno sequestrato un quantitativo di circa 300 gr di hashish, 6 gr di cocaina e 5 gr di crack.

Tale operazione ha tratto origine dal controllo e dal monitoraggio di un soggetto pluripregiudicato, ripetutamente notato in atteggiamenti e movimenti sospetti nei pressi dell’abitazione ove era detenuta la sostanza stupefacente. I militari, all’atto del controllo su strada, rinvenivano occultati indosso al soggetto hashish e cocaina, sostanze suddivise in dosi e, pertanto, proseguivano il controllo presso il domicilio dell’individuo, rinvenendo ulteriori quantitativi di stupefacenti occultati in diversi angoli dell’appartamento.

Tenuto conto dell’ingente quantità di sostanza psicoattiva, il soggetto controllato è stato tratto in arresto su disposizione di questa A_G. in attesa del giudizio per direttissima. L’attività svolta dimostra ancora una volta l’attenzione rivolta dalla Guardia di Finanza al fenomeno del contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti la cui diffusione provoca danni notevoli alla salute degli utilizzatori delle stesse.