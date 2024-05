Salerno, la Confesercenti promuove il nuovo aeroporto

di Antonio Jr. Orrico

La stagione turistica è alle porte, e a Salerno le aspettative sono sempre più alte. Il turismo estivo sarà una delle chiavi per l’economia della città e della provincia. In un’intervista rilasciata a “Le Cronache“, pubblicata online, il presidente della Confesercenti, Raffaele Esposito, ha parlato di tutto ciò che riguarderà la nuova estate. Uno dei punti focali è sicuramente l’aeroporto “Costa d’Amalfi”, il quale aprirà a breve e sarà importantissimo.

La nuova infrastruttura, infatti, rappresenta un importante volano per l’ulteriore sviluppo turistico di Salerno e dintorni. Esposito ha spiegato che l’apertura dello scalo darà un notevole impulso all’economia locale, consentendo il collegamento diretto con numerose destinazioni internazionali. Questo significa che i turisti provenienti da tutto il mondo potranno raggiungere la città e i dintorni, come la Costiera Amalfitana, in modo più agevole e conveniente.

L’obiettivo è quello di non dover fare scalo in altre città italiane. Esposito ha dichiarato: “Noi della Confesercenti siamo d’accordo con tutto quello che è stato fatto, però poi dopo, bisogna saper garantire oltre l’infrastruttura (fondamentale) anche la funzionalità. Le mete sono sia nazionali che internazionali, speriamo di favorire i rincari. Come Confesercenti stiamo stimolando le pubbliche amministrazioni perché sicuramente ci sarà bisogno di maggiori licenze di taxi, con le interconnessioni con la rete ferroviaria. Dobbiamo saper garantire agli ospiti un calendario di servizi consono alle bellezze che abbiamo nella nostra Salerno e anche in provincia di Salerno.“

“Noi della Confesercenti inoltre, stiamo lavorando alla Dmo: Destination Management Organization: fare rete attraverso le grandi bellezze del nostro territorio, favorendo l’artigianato, del commercio tradizionale, del settore turistico, dell’ospitalità. E valorizzando soprattutto i concetti di accoglienza ed ospitalità.” ha poi concluso.