Oroscopo di Paolo Fox Giovedì 24 Marzo 2022: Sagittario teso

Ariete Questo è un cielo di rinnovamento: l’astrologo aveva spiegato che sareste partiti in sordina dall’autunno e poi piano piano avreste riconquistato un posto al sole. Naturalmente molto dipende anche dal singolo, dalle circostanze e dall’età. Quello che vi è richiesto adesso è non sopravvalutare gli eventi anche perché il prossimo fine settimana sarà più tranquillo degli ultimi e qualcosa potrebbe sbloccarsi anche in amore.

Toro Alla fine del mese sarà importante mantenere i nervi saldi e questo vale in particolare per coloro che hanno già vissuto una crisi d’amore oppur dalla fine del mese scorso sono in lotta con un parente, con una persona. Certo non è facile andare d’accordo con tutti nonostante voi siate una persona generosa e piuttosto accomodante. Questa giornata rivela una forza particolare nelle relazioni.

Gemelli È molto importante che il segno zodiacale dei Gemelli non si lasci trascinare dalle tensioni di ieri perché è vero che ci sono tante novità e anche Saturno e Venere che proteggono ma in questo momento il ritorno di vecchi problemi va evitato. Se in amore ci sono state delle difficoltà dovete rimandare discussioni e incontri al fine settimana che sarà decisamente migliore.

Cancro Dovete ritrovare la gioia e il coraggio di amare. Gli ultimi mesi sono stati piuttosto frustanti e invece da poco potreste aver incontrato una persona speciale o magari siete predisposti ad amare, con stelle così importanti anche la giornata di oggi potrebbe essere utile. Attenzione nel fine settimana solo con Bilancia e Capricorno.

Leone E’ normale se in questi giorni siete un po’ preoccupati per questioni di soldi o di lavoro, le cose da fare sono tante, le tensioni sono molte e non si esclude che nei rapporti più delicati, fragili questa opposizione di Venere stia creando difficoltà, sabato e domenica per fortuna saranno giornate molto più serene. Se c’è stata una disputa, un contrasto, nel fine settimana si potrà parlare. Non sottovalutate i nuovi incontri.

Vergine Il segno della Vergine oggi può contare su una lucidità mentale veramente ottima, ci sono però delle tensioni che riguardano soprattutto il lavoro e il contrasto con gli altri, quindi dispute di vario genere, situazioni in cui dovete trovare il modo di farvi largo, siete forti e vincenti. Attenzione solo alle sbadataggini sentimentali.

Bilancia La Bilancia può contare sul fine settimana, entro la fine di Aprile sarà molto importante trovare un accordo, da Maggio quello che non riuscite ad ottenere adesso potrebbero non essere più raggiungibile. Queste settimana in arrivo sono essenziali sia nel lavoro che soprattutto in amore. Cercate di rilassarvi, la Luna nel segno porterà vigore proprio a partire da sabato.

Scorpione Per lo Scorpione dimenticare il passato è impossibile. Avere stelle importanti come Giove aiuta a fare delle cose per il lavoro, a risolvere questioni di carattere pratico che appagano. A volte avete la sensazione di essere soli a portare avanti progetti o a pensarla in un certo modo. Attenzione anche alle illusioni d’amore, vive meglio chi si lascia andare all’istinto senza inutili ragionamenti.

Sagittario Cercate di essere pazienti in questa giornata perché pare che ogni tanto nella vita ci sia qualcosa da rivedere, ci sia qualcosa da discutere. Un po’ di tensione c’è, un po’ di indecisione pure. Cercate di rimandare eventuali discussioni alla giornata di sabato: questa è la classica giornata in cui c’è anche un lieve fuori forma.

Capricorno Anche se le problematiche sono tante, anche se ultimamente c’è stata una sorta di bufera nell’ambito del lavoro, avete le idee più chiare, sia che si tratti di chiudere o che di continuare con una vostra idea. Ci sono delle novità ma l’azione deve essere repentina, entro la fine di Aprile bisognerà fare delle scelte molto concrete.

Acquario L’Acquario è in piena rivoluzione. Gli accordi migliori arriveranno da Maggio, in genere non credete alle utopie ma solo a cose molto concrete. Ci sono consensi nel fine settimana e qualche bella novità anche in amore, coloro che sono privi di sentimenti possono trovare un’emozione e chi è in coppia e annoiato da tempo deve risvegliare il partner altrimenti potrebbe cercare altrove.